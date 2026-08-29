Kardiolozi upozoravaju: Ovaj popularni trening nije za ljude sa srčanim problemima

Hodanje je jedan oblik vježbanja koji je široko proučavan i utvrđeno je da je posebno koristan. Istraživanja su otkrila kako je samo 30 minuta dnevno, pet dana u tjednu, povezano je s 19% manjim rizikom od koronarne bolesti srca. No, mnogi vjeruju da što je trening intenzivniji, to je bolji za tijelo.

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U mnogim slučajevima, intenzivni kardio treninzi mogu biti korisni za zdravlje srca, ali teže nije uvijek bolje.

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Postoje dva načina da trening učinite težim: povećati napor ili pojačati temperaturu. I vrućina i intenzivan napor potiču vaš kardiovaskularni sustav da radi jače. Iako za nekoga tko je dobrog zdravlja ovo može biti korisno, ljudi sa srčanim problemima moraju biti oprezniji. To vjerojatno uključuje preskakanje jednog popularnog treninga: hot yoge. Riječ je intenzivnom obliku vježbanja koji se izvodi u zagrijanoj prostoriji (najčešće između 30°C i 40°C) s povišenom vlagom zraka.

- Vrućina uzrokuje jači i brži rad srca, a može sniziti i krvni tlak zbog znojenja i gubitka tekućine. Ta kombinacija može biti rizična ako imate zatajenje srca ili kardiomiopatije, koronarnu bolest srca, bolest srčanih zalistaka, obiteljsku anamnezu iznenadne srčane smrti, anamnezu nepravilnog rada srca ili krvni tlak koji nije dobro kontroliran - kaže kardiolog dr. Travis Benzing za Parade.

I osobe s astmom trebale bi s oprezom pristupati vrućoj jogi. Iako tehnike kontroliranog disanja u jogi mogu podržati funkciju pluća, visoka toplina i vlažnost mogu izazvati grč dišnih putova, što rezultira pogoršanjem astme.

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- Svatko tko ima astmu trebao bi se posavjetovati sa svojim liječnikom prije nego što isproba sat s vrućom jogom - rekao je za Parade dr. Said Ashraf, intervencijski kardiolog u AtlantiCareu.

Što vrućina radi zdravom srcu?

Ako nemate srčanih problema i općenito ste dobrog zdravlja, oba kardiologa kažu da mogu postojati koristi od vježbanja s vrućinom. Srce u tim uvjetima radi malo jače kako bi pumpalo krv u kožu i pomoglo vam da se rashladite, osim što dostavlja krv bogatu kisikom vašim mišićima.

- Recenzirane studije pokazuju da joga donosi značajne kardiovaskularne prednosti, uključujući sniženi krvni tlak, poboljšane lipidne profile i smanjen broj otkucaja srca u mirovanju. Iako istraživanja specifična za vruću jogu uključuju manje uzorke, nalazi ukazuju na sličan obrazac kardiovaskularnih prednosti - ističe dr. Ashraf

Iako vježbanje joge u zagrijanoj prostoriji može povećati intenzitet, dr. Benzing naglašava da je najkorisniji sam trening, a ne toplina. Vrućina je bonus, a ne glavni događaj.

Kako sigurno vježbati ako imate srčane probleme?

Ako imate srčanu bolest, možda oklijevate vježbati jer ne želite dodatno opteretiti svoje srce. No, oba kardiologa kažu da je vježbanje korisno za sve, uključujući i ljude sa srčanim tegobama. Prije nego što počnete vježbati, važno je razgovarati sa svojim liječnikom o tome kako možete sigurno vježbati. Uz to, postoje neki opći savjeti.

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Prema dr. Benzingu, važno je pravilno se zagrijati i ohladiti te ne prelaziti odmah na intenzivan trening. Kaže da razgovarate sa svojim liječnikom o tome koja bi trebala biti vaša ciljana zona rada srca i da ostanete unutar te zone tijekom treninga.

Dok vježbate, oba liječnika kažu da je važno ostati hidriran. Također kažu da odmah prestanete vježbati ako osjetite bol u prsima, neuobičajeno kratkoću daha, ubrzan rad srca ili vrtoglavicu.

- Ako uzimate beta-blokator ili sličan lijek, vaš broj otkucaja srca neće se povećavati toliko kao prije tijekom vježbanja, pa možete osjetiti izraženiji i rani umor koji može ograničiti kapacitet vježbanja - dodaje dr. Benzing.

Osim izbjegavanja vruće joge, dr. Ashraf kaže da bi osobe sa srčanim tegobama trebale izbjegavati visokointenzivni intervalni trening (HIIT) i sprintanje. Ove aktivnosti uzrokuju nagle skokove krvnog tlaka i povećavaju potrebe srca za kisikom. Dobro bi bilo izbjegavati i dizanje utega, vježbanje na velikoj nadmorskoj visini i ledene kupke.