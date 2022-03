Aleksandar Vučić o padu letjelice u Zagrebu: 'Mi bismo taj avion oborili za pet minuta'

Na pad bespilotne letjelice u Zagrebu osvrnuo se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a vjeruje se da je došao iz Ukrajine, prenosi Kurir.

- Srbiji se nije moglo dogoditi ono što se dogodilo u Zagrebu, mi bismo taj avion oborili za pet minuta - rekao je Vučić.

Vučić se na predizbornom skupu dotakao i tema poput Ukrajine, NATO-a, pada bespilotne letelice u centru Zagreba ali i spremnosti i opremljenosti srbijanske vojske.

- Vidim da pričaju opet kako treba da budemo dio NATO-a. Ja mislim da to ne treba da bude tako. Mi imamo našu vojsku, i čuvat ćemo sami svoju zemlju i svoje nebo. Ja sam dobio uveravanje iz vojnog vrha da ono što se dogodilo u Zagrebu da bi nama bilo potrebno samo pet minuta, i da bi oborili takvu letjelicu. Zato što danas imamo čime, imamo dežurne MiG-ove i PVO sisteme. Na to sam ponosan, i to je vaša zasluga - rekao je Vučić.