Eksploziva u dronu moglo je biti 150 kg: 'Ako je nosio takvo što, onda namjena nije špijunska'

Foto: canva

Pristupili smo svemu izrazito oprezno, kao da radite operaciju oka, rekao je brigadir Vlado Kovačević, načelnik Odjela Vojne policije GS OSRH za HRT. Vojna policija pronašla je danas popodne crnu kutiju bespilotne letjelice koja se u četvrtak srušila na zagrebačkom Jarunu. - Pretpostavka je da eksplozivna naprava još uvijek može biti u trupu ili dijelu letjelice - rekao je Kovačević. Pretraga terena rađena je i georadarom. Ovakav tip letjelice može u sebi prevoziti i do 150 kilograma eksploziva. - Mi možemo pretpostavljati da se radi o eksplozivnoj napravi koju je nosila letjelica. Jedan dio pronađenih fragmenata ukazuje na to. Ali još uvijek nismo sigurni u kojem smjeru to ide to ćemo vidjeti - rekao je brigadir Kovačević. - Ukoliko je letjelica špijunske ili obavještajne namjere ona ne nosi eksploziv, ali prema sadašnjim pokazateljima očito je ona imala neku drugu namjenu - rekao je brigadir. - Georadar je danas napravio snimku i preko te snimke ćemo dobiti podatke. Oni još uvijek nisu obrađeni - dodao je. - Postoje još neke sigurnosne zapreke koje možemo očekivati. Studentski dom je siguran južni dio je evakuiran i za sada će ostati na tome - poručio je brigadir Kovačević. <<< Sve o padu letjelice u Zagrebu možete pratiti OVDJE >>>