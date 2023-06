Aleksandar Vučić podivljao na presici: 'Ma tata ti kriminalac'

Aleksandar Vučić sazvao je izvanrednu konferenciju za medije, ali nije rekao ni riječ o jučerašnjim masovnim prosvjedima u Beogradu, koji njegovi uvlakački mediji obično prenose s naslovima 'Prosvjedovao dio opozicije'.

Vučić je pričao o Kosovu i poplavama.

- Mnogo godina unazad pokušavam da na svaki način sačuvamo mir, stabilnost i da ekonomski napredujemo. Naša zemlja je dala sve da tako i bude. Volio to neko da čuje ili ne, to su činjenice i podaci. Koliko god se trudili da budemo ozbiljan i odgovoran partner, mi smo na europskom putu, ali nas nikad nisu tako gledali. Ako nismo postupili po njihovom zahtjevu, bezuvjetno i bespogovorno, bili smo krivci. Izlaza više nemamo. Od početka godine nijedan Albanac nije upucan, povrijeđen - rekao je Vučić.

Podsjetio je i na prijašnje nerede, a posebno se osvrnuo na nedavno uhićenje Miluna Milenkovića Luneta na sjeveru Kosova. Rekao je da optužnice nema i demantirao navode o kriminalcima, obraćajući se kosovskom premijeru Albinu Kurtiju i ministru unutarnjih poslova Dželjalju Svečlji.

- Kažu da je Milenković kriminalac. Ma kriminilac ti tata. I tebi Kurti i tebi Svečlja. Sram vas bilo - divljao je Vučić.

Naveo je i da se Kancelarija za KiM „dočepala“ dokumenta EULEKS-a - da nemaju pojma, glume budale i da ih baš briga za Srbe.

- Uhitili su Spasića i Vlaškovića zbog tobožnjeg napada na novinare. Pogledajte što oni rade – Kurti kreira kriminalnu situaciju u kojoj maltretira sve građane srpske nacionalnosti. Mislio sam da to radi sam, sada znam da ima podršku pojedinih zemalja zapada. Dovodi neke bezveznjakoviće koji nikakav legitimitet nemaju s 1 posto u Leposaviću. Dovedu bulumentu svojih novinara da tamo provociraju ljude. Spasić pušta muziku dečko, radi honorarno u bolnici. Usudio se da kaže omiljenom novinaru Albina Kurtija da skloni telefon, pipnuo ga nije. Zato je uhićen i određen mu je pritvor - rekao Vučić te se još jednom osvrnuo na monitoring EULEKS-a kojeg je opisao kao lažnog i da bi olovkom gađao svakoga tko ih je doveo i tko je tražio da dođu.

Osvrnuo se i na poplave.

- 2014. godine smo u gotovo 70 općina imali poplave, 63 sam tada obišao. I to nije da odete na 10 minuta, idite, razgovarajte s ljudima, napravite timove. Nema što Blagojeviću da radiš u Beogradu i da sjediš, idi razgovaraj s ljudima. Svi na teren. Od predsjednice Vlade, pa do svih ostalih. To je moj zahtjev, nije moja molba - poručio je

Dodao je da bi Ministarstvo financija trebalo izdvojiti veća sredstva za ljude pogođene poplavama - da se štete saniraju, da ljudi vide da su uz njih.

Rekao je da će i sam obići nekoliko općina, ali da je to prvenstveno njihov zadatak, da se on mora baviti Kosovom i Metohijom.