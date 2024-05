VIDEO Oluja jučer pogodila dio Hrvatske, Sl. Brod potopljen... Evo kakvo što nas čeka danas

Nevrijeme s tučom i grmljavinom pogodilo je jučer dijelove Slavonije. Najgore je bilo u Slavonskom Brodu gdje su prometnice bile pod vodom. Dobili smo video u kojem je heroj spasio čovjeka u potopljenom podvožnjaku.

Vrijeme danas

Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom većinom u unutrašnjosti. Češća sunčana razdoblja očekuju se na Jadranu. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 15 do 20 °C, piše DHMZ.

Iako se očekuje dosta kiše, nema upozorenja za grmljavinske oluje ili jaki vjetar.

Prognoza za subotu

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Oblačnije u Gorskoj Hrvatskoj uz povremenu kišu, a mjestimična kiša ili poneki pljusak mogući su i drugdje u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 10 do 14, a najviša dnevna od 17 do 22, u gorskim krajevima malo niža, piše Državni hidrometeorološki zavod.

