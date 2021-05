Poznata hrvatska blogerica Alis Marić nedavno je došla pod povećalo javnosti nakon objave u kojoj ponižava taksista i nakon niza bizarnih teorija o koronavirusu, frekvencijama osjećaja i vibriranju, a kako se čini, također koristi i MMS, kontroverzni pripravak koji je sastavom sličan izbjeljivaču.

O MMS-u (Miracle Mineral Solution) već su pisali brojni mediji, uključujući i 24sata koji su među prvima upozoravali na ovu opasnu praksu. Još prije pet godina izvještavali smo o pripravku kojeg korisnici uzimaju ili daju djeci s uvjerenjem da liječi autizam i brojne druge bolesti, od HIV-a do karcinoma. MMS, po njima, iz organizma čisti parazite koji navodno uzrokuju autizam. Ovo uvjerenje nema uporište u znanosti, a stručnjaci već godinama upozoravaju da MMS izaziva trovanja i oštećenja organa.

HALMED je, recimo, još 2010. izdao upozorenje o MMS-u, navodeći da sadrži 28 posto natrijevog klorita koji je obično pakiran s citratnom kiselinom s kojom se treba pomiješati prije upotrebe. Na proizvodu je, navodi HALMED, navedeno da se miješanjem natrijevog klorita i citratne kiseline stvara klor dioksid (ClO2) kojemu se pripisuje široki spektar znanstveno neutemeljenih tvrdnji o terapijskom učinku. U 2016. su ponovili da MMS, koji se prodaje putem interneta i oglasnika, može dovesti do teških i po život opasnih posljedica. Navedene kemijske tvari imaju brojne industrijske namjene - koriste se kao dezinficijensi i pesticidi te kao izbjeljivači u tekstilnoj i papirnoj industriji. Primjenjuju se i za postupak drobljenja stijena pri crpljenju plina i nafte, objavio je HALMED.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) u 2019. godini objavila je upozorenje korisnicima MMS-a, navodeći da se radi o opasnom proizvodu čija konzumacija je jednaka ispijanju izbjeljivača.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je iz više zemalja zaprimila prijave ozbiljnih nuspojava uzrokovanih uporabom MMS otopine. Najčešće prijavljene nuspojave odnosile su se na perzistirajuće povraćanje, dijareju, abdominalnu bol i goruću bol u grlu, navodi HALMED i upozorava da se ne smiju koristiti proizvodi za oralnu upotrebu koji sadrže natrijev klorit, kalcijev hipoklorit ili klor dioksid, a prodaju se kao ljekovite tvari ili tvari za detoksikaciju, jer imaju štetan te nedokazan zdravstveni učinak.

Štoviše, svojevremeno je Al Jazeera napravila laboratorijsku analizu MMS kapi. Odnijeli su ih u laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo gdje su izmjerili 2200 puta više klora po litri vode nego što je maksimalno dopušteno, primjerice, u bazenima. Tada je Zdravko Lovrić, direktor Hrvatskog toksikološkog zavoda, jasno naglasio da korištenje MMS-a može dovesti do ljuštenja probavnog trakta, trajnog oštećenja niza organa te smrti.

Jedna od najvećih zagovornica ovakve terapije u Hrvatskoj je gospođa Helena Begenišić, koja i svoje dijete "liječi" MMS-om. Odnosno, "liječila" ga je u vrijeme kad se pisalo o pojavi MMS-a u Hrvatskoj. Begenišić je svojevremeno promovirala MMS u zatvorenim grupama na Facebooku koje su u međuvremenu ugašene, a posljednja u nizu, osnovana 9. travnja ove godine, a koja još uvijek egzistira, zove se Effatha i trenutno broji 17,9 tisuća članova. Begenišić je jedna od administratorica.

"Mrkvica"

Kako je Index već ranije pisao, u grupama MMS nazivaju "mrkvica", "mrkva mrkvić" i sličnim varijacijama, a jedna od osoba koja je podijelila svoj dojam o "mrkvici" jest i Alis Marić. Privukla nam je pozornost jer, prvo, vodi vrlo popularni blog 'Čitaj knjigu' kojeg trenutno na Facebooku prati preko pola milijuna ljudi. Drugo, iako je objava iz zatvorene grupe i gospođa Marić nije javno promovirala MMS, barem koliko znamo, Alis je relativno utjecajna osoba, čije riječi i objave u grupi od gotovo 18 tisuća pratitelja imaju veću težinu od anonimusa.

Marić je, dakle, objavila fotografiju žute tekućine u plastičnoj boci, s kratkim opisom: "Moja mrkvica". U komentarima joj se javila Helena Begenišić koja joj je poručila da "napravljeno uvijek drži u staklenim bocama", na što joj je blogerica odgovorila emojijem koji simbolizira dlanove skupljene u molitvi. Ili high five pozdrav, ovisi o tumačenju. U daljnjim komentarima pratitelji se interesiraju koliko dugo je potrebno da napitak izgubi svojstva, da li boja ovisi o količini kapi i slično.

Jedna od komentatorica pita što je napravila Alis Marić i traži detaljne upute.

- Nisam to zato stavila. Znamo što je mrkvica. To mi je složio jedan moj doktor koji ne želi da se kontakt širi. Ali sve po pravilima - odgovara Marić.

Jedna pratiteljica pita za što se koristi mrkvica, a druga odgovara "za sve što si možete zamisliti. Od obloga, napitka pa do tekućine za prskanje biljaka".

Jedna od komentatorica navodi sljedeće: "Oduševilo me što ste u grupi Alis Marić. Cenim vaš rad. Od sad još više! Srdačan pozdrav."

Alis joj odgovara: "Biti budan je prvenstveno u domeni zdravlja i zdravog življenja. Čovjek ne može biti sretan niti ispunjen ako nije zdrav i ako njegovi nisu zdravi."

Jedan komentator pita gdje se može kupiti mrkvica, a drugi mu lijepi link s uputama za pripravak MMS-a.

"Moja privatna stvar"

Javili smo se Alis Marić i zamolili je da nam prokomentira objavu.

- Nemam na to nikakve izjave. To je moja privatna stvar i nemate me pravo za to ništa pitati - odgovorila nam je.

Podsjetili smo je da je to objavila u grupi s preko 17 tisuća pratitelja.

- To je moja privatna stvar. Mogu piti limunadu, cijeđenu limunadu, čaj... Nemojte me ništa pitati što privatno radim jer vas se to ne tiče - inzistirala je.

Upitali smo ju zna li za štetne posljedice na koje stručnjaci upozoravaju.

- Ne. Ne zanima me. Ja pijem nešto što mislim da meni treba, kao limunada, to može biti limunada, i meni to paše. Sad ćete vi to raspisivati okolo. Sram vas bilo - naljutila se i dalje pojasnila što joj je zasmetalo u našim pitanjima.

- Kopate po mom životu bez ikakve potrebe i vadite nešto što nema veze s ičim. Ja imam pravo raditi što ja hoću, a vi to izokrećete i služite se glupostima. Nema vas što zanimati. Hoćete moju mokraću početi gledati? Ako ja sutra stavim svoju mokraću, pitat ćete zašto je te boje - uvjerena je Marić.

Tvrdi da otopinu ne promovira javno

Upitali smo ju promovira li javno mrkvicu, odnosno MMS.

- Ne. Apsolutno ga ne promoviram. Da to radim, stavila bih javno na javne stranice. Ovo je totalno zatvorena stranica i nemate pravo kopati po mom životu. Imam pravo piti što hoću. I limunadu i alkohol... Što ne pitate alkoholičare što piju? Ili pušače? - odvraća Marić.

Podsjećamo je da je ipak javna osoba.

- Jesam. Ali kažem vam, nemate apsolutno pravo to rastezati jer nema potrebe - kazala nam je i tu je završio naš razgovor.

Opasna praksa koja može teško naštetiti djeci

24sata su prvi, još u siječnju 2016. pisali o ovom opasnom trendu koji je postao popularan među određenim brojem roditelja djece s autizmom.

Recimo, opisali smo rezultate nalaza iz jednog splitskog laboratorija u koji je majka s juga Hrvatske predala uzorke onoga što njezin sin s autizmom svakodnevno izbacuje uz stolicu. Bila je uvjerena da je riječ o parazitima. Međutim, istina je bila daleko više uznemirujuća. Nije bila riječ o parazitima nego o komadima ovojnice i sluznice crijeva, koje, u slučaju ovog djeteta, kao da su bile u posljednjoj fazi Chronove bolesti. Majka je, naime, bila jedna zagovornica takozvanog CD protokola i “liječenja” autistične djece MMS-om. Sinu ga je davala tjednima. Opasne i otrovne kemikalije su mu znatno oštetile sluznicu i crijeva, a iz Centra za socijalnu skrb koji je bio nadležan za majku dobili smo i službenu potvrdu da se i oni bave slučajem te obitelji.

Osim toga, tada je više roditelja na Facebooku objavljivalo slike onoga što djeca izbacuju dok vrše nuždu, a pritom su bili uvjereni da je riječ o parazitima. Ujedno su tvrdili da hrvatski laboratoriji ne znaju prepoznati parazite jer često nisu dovoljno stručni. Naposljetku, nakon našeg pisanja, o svemu su se oglasili i tadašnji ministar Siniša Varga koji je oštro osudio uzimanje MMS-a, kao i pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić, koja je o svemu obavijestila Državno odvjetništvo.

Inače, Helena Begenišić je svojevremeno objavila dokumente koji, prema njenim tvrdnjama, dokazuju da MMS nije štetan. Navodno je do ove presude došla uz pomoć Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić", a slične izjave davala je i prije nekoliko godina za Dnevnik.hr iako redakcija navedenog medija do zaključenja članka nije dobila komentar Centra, HZJZ-a ni Državnog odvjetništva. Irska aktivistica za prava autistične djece, Fiona Oleary, pokušala je doznati detalje ovog zaključka i poslala upite na adresu laboratorija i državnog odvjetnika, rekla je svojevremeno za Index, ali u trenutku pisanja članka, nije dobila nikakav odgovor.