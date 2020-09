Nakon toga je do\u0161lo do zano\u0161enja vozila po kolniku u lijevo i slijetanja na nogostup i travnatu povr\u0161inu s lijeve strane kolnika. Tom prilikom je prednjim dijelom vozila udario u metalno-\u017ei\u010danu ogradu obiteljske ku\u0107e, te se vozilo zarotiralo za 180 stupnjeva i udarilo zadnjim lijevim dijelom u betonski zidi\u0107, a lijevim bo\u010dnim dijelom u nosivi stup kovane ograde. Nakon udara do\u0161lo je do vi\u0161estrukog prevrtanja vozila po metalno-\u017ei\u010danoj ogradi nakon \u010dega se vozilo zaustavilo u dvori\u0161tu.







<p>Neprilagođena brzina, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa (tri od četiri glavne ubojice u prometu) su uzroci teške prometne nesreće do koje je došlo jutros u 7 sati na cesti kroz Gornji Draganec, u prigradskom naselju Čazme.</p><p>Mladi vozač (23) upravljao je BMW-om pod utjecajem alkohola po mokrom kolniku, a izlaskom iz blagog zavoja ulijevo uslijed neprilagođene brzine kretanja vozila, izgubio je nadzor nad upravljačem vozila i desnim kotačima zahvatio travnatu bankinu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nakon toga je došlo do zanošenja vozila po kolniku u lijevo i slijetanja na nogostup i travnatu površinu s lijeve strane kolnika. Tom prilikom je prednjim dijelom vozila udario u metalno-žičanu ogradu obiteljske kuće, te se vozilo zarotiralo za 180 stupnjeva i udarilo zadnjim lijevim dijelom u betonski zidić, a lijevim bočnim dijelom u nosivi stup kovane ograde. Nakon udara došlo je do višestrukog prevrtanja vozila po metalno-žičanoj ogradi nakon čega se vozilo zaustavilo u dvorištu.<br/> <br/> Za vrijeme vožnje vozač te troje putnika na zadnjem sjedištu nisu bili vezani sigurnosnim pojasom, dok je jedino putnik na prednjem sjedištu bio vezan sigurnosnim pojasom.</p><p><br/> <br/> Zbog zadobivenih ozljeda 23-godišnji vozač, 17-godišnji i dvoje 19-godišnjih putnika su prevezeni u Opću bolnicu Bjelovar radi pružanja liječničke pomoći, dok je 15-godišnja putnica zbog teških tjelesnih ozljeda prevezena u Klinički bolnički centar u Zagrebu. Do trenutka objavljivanja vijesti za 17-godišnjaka i jednog 19-godišnjaka su kvalificirane također teške tjelesne ozljede od su 23-godišnji vozač i drugi 19-godišnji putnik još u liječničkoj obradi tako da njihove ozljede još nisu poznate.</p><p>Vozaču su izuzeti uzorci krvi i mokraće poradi analize na prisutnost alkohola, ali i analize na prisutnost opojnih droga u organizmu.</p><p>Zbog prometne nesreće državna cesta D-43 bila je zatvorena za sav promet od 7.26 do 08.35 sati kada se promet naizmjenično odvijao istočnim prometnim trakom, dok je u 11.08 sati promet pušten u oba smjera. Do naizmjeničnog propuštanja promet se odvijao okolnim pravcima.</p><p><br/> <br/> Zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 23-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru.</p><h2>Detalji užasa kod Čazme: 'Mislio sam da su poginuli. Troje ih je ispalo iz auta, bili su posvuda'</h2><p>- Odmah sam izašao van, mislio je da je barem dvoje poginulo jer su svi bili u nesvijesti. Vozača i suvozača su vatrogasci vadili iz auta jer su ostali prikliješteni u autu - kazao je vlasnik kuće u čijoj ogradi je završio BMW splitskih oznaka.</p><p>- Čula sam jedno jako čudan zvuk prije udarca i kroz prozor sobe dnevnog boravka sam vidjela kako je auto završio u ogradi. Automatski sam uzela mobitel i zvala 112. Dok sam shvatila gdje je bio tko... Jedna djevojka je bila kraj dječjeg trampolina, dvoje je ostalo prikliješteno u autu, jedan na suprotnoj strani grabe, a petog sam vidjela na kamenjaru kod ljuljačke. Vozač i suvozač ostali su prikliješteni - ispričala je vidno potresena svjedokinja nesreće. </p><p>Kako doznajemo, mladi koji su se vozili u autu, išli su sa 18. proslave prijateljevog rođendana iz Čazme. Još se ne zna jesu li bili pod utjecajem alkohola.</p>