'Aludirao je da sam ovisnik? Pa ja nemam ni novca za kokain'

'Piroman, vatrogasac, šmrkavac, na što ga još podsjećam? Premijer je aludirao da sam ovisnik o kokainu, a ja imam alergiju i zato često šmrcam. To može povezati samo low life', poručio je Milanović

<p>Predsjednik Republike <strong>Zoran Milanović </strong>sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka u prigodi obilježavanja Dana Iloka.</p><p>- Volim koristiti maske bez natpisa, jer to znači da će maske biti samo privremene, a ne kao jedan dužnosnik koji je imao masku s natpisom Republika Srpska i Srbija. Kad vidim maske s natpisima, tjeraju mi strah u kosti da je to trajno stanje i novi odjevni predmet - rekao je predsjednik.</p><p>Govorio je o 30 milijardi eura koje možemo, kako je rekao, uzeti i potrošiti. 'To je velika prilika', kazao je Milanović i dodao da je i to Iloku također potrebno. Osvrnuo se, naravno, i na premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong>.</p><p>Pozvao ga je da kaže kako je on to 2016. godine sijao mržnju i agresiju, te komentirao izjavu premijera koji je rekao da se MIlanović ponaša kao piroman prerušen u vatrogasca. </p><p>- On je puno vremena proveo na kroasanima u Parizu i Bruxellesu, to je taj doseg smišljanja. Rekao je da sam piroman, što to znači, da sam ja nahuškao napadača? To su užasno teške optužbe. Priča o prepucavanju... ne mi se ne prepucavamo. Ja nudim rješenja, a on se ponaša kao herojski zec. Mogao bi ja početi sazivati sjednice, umjesto da se nađemo kao odgovorni ljudi - dodaje.</p><p>- Kad se hoću nekome narugati, kažem da je plameni jazavac. Predsjednik vlade, 56-godišnji muškarac je aludirao da sam ovisnik o kokainu. Nazvavši me šmrkavcem. Imam problema s alergijom i zato često šmrcam. To dovesti u vezu, to zaista može low life - poručio je.</p><p>- To je inspiracija iz kloake interneta, iz septičke jame interneta. Ja za kokain nemam ni novca - kaže predsjednik.</p><h2>Milanović: Plenković je odbijanjem sjednice isplazio jezik Hrvatskoj</h2><p>Premijer je rekao, podsjeća predsjednik, da se zemlja radikalizira i poručuje kako je upravo zato predložio sjednicu VSN.</p><p>- Ok, on to ne želi, on je odbio Hrvatsku, ne mene. Prvo je rekao da ne treba sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, a drugi dan je rekao da nas napadaju jednorozi i gušteri - rekao je Milanović.</p><p>- On je isplazio jezik Hrvatskoj, to je bilo beljenje. On je rekao da će sazvati svašta nešto, da će se boriti protiv radikalizacije, valjda dimnim signalima i metlama i da će napraviti sanitarni kordon. Pazite, sanitarni kordon - dodao je.</p><h2>'Poruka Plenkoviću - ako možeš, leti'</h2><p>Milanović je komentirao posjet Mljetu. Naime, predsjednik je tamo bio ovog ljeta, sletio je vojnim helikopterom te se ukrcao na jahtu.</p><p>- Premijer je letio samo 4 puta, kako kaže. Tko mu brani da se vozi helikopterom, već se vozika automobilom. I koji puta me to pitate za miloga Boga. Taj helikopter je u nekom programu. Mene voze. Ja ne mogu biti u sukobu interesa. Nije ni Plenković bio u sukobu interesa kad je išao u Helsinki - komentirao je predsjednik svoj put na Mljet.</p><p>- Bila je dilema jutros doći helikopterom ili ne, mada autom troši 30 litara, to je ova blinda. To ona fora da je furao ljude, HDZ-ovce, na maturalac challengerom u Finsku. Tko mu brani da se vozi helikopterom kad je premijer? To je isto jedna fintica. Poruka Plenkoviću, ako možeš - leti, to je dobro i za strah i za živce - rekao je Milanović.</p><p>Ministra Tomislava Ćorića nazvao je mađarskim potrčkom. Izjavio je da mu je Ćorić preko Davora Bernardića poslao svoj životopis.</p><p>- Ćorić je 2012. bio docent na Ekonomskom fakultetu i njegov CV se tada preko Davora Bernardića našao na mojem stolu. Htio je promociju, ali ja takve dotepence nisam primao. Pa se onda uvalio u HDZ. Zato sam ja za Plenkovića Milanović, a za Ćorića gospodin predsjednik hrvatske Republike - rekao je Milanović.</p>