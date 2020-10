'Milanović je kao piroman koji se prerušio u vatrogasca'

'Ja ću mu odgovoriti pismeno i kada takav sastanak bude kvalitetno pripremljen, s obzirom na institucije, odlučit ćemo kad će se on održati', poručio je Plenković

<p>Predsjednik Vlade <strong>Andrej Plenković </strong>sudjelovao je danas ispred Društvenog doma u Baćinu na komemoraciji za nevine civilne žrtve.</p><p>Milanović je pozvao na sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost u, kako je rekao, zakonskom sastavu i dodao da bi tu sjednicu trebalo sazvati odmah. Plenković mu je danas odgovorio.</p><p>- Što se tiče pisma koje je stiglo jučer, ja sam ga vidio prije u medijima nego što su ga donijeli u ured, to je prvo. Drugo, mi smo na razini Vlade rekli da postoje 3 načina na koje ćemo se boriti protiv radikalizacije i krenuli s 3 aktivnosti. Prva je direktno vezana uz ovaj slučaj, koje je javnost vidjela tek kad je policija objavila snimku napada na Banske dvore. Drugi je institucijalni dio borbe protiv radikalizma i u četvrtak ćemo zadužiti Koordinaciju za domovinsku sigurnost da analizira stanje i pojača međuresornu koordinaciju svih tijela i da izađe s prijedlogom mjera - poručio je premijer.</p><p>Kad budu, kako kaže, imali takvu podlogu, konkretnu, sadržajnu i pogledom na akcijski plan, onda mogu razmišljati o sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost.</p><p>- Kad mi ocijenimo da je za to pravi trenutak i kad je sadržaj rasprave temeljito pripremljen - kazao je Plenković.</p><p>- Treća točka je politička borba protiv radikalizma u društvu, protiv stranaka koje odobravaju i nalaze razumijevanja za akte terorizma koje smo vidjeli u ponedjeljak pred zgradom Vlade - rekao je Plenković.</p><p>- Što se tiče samoga predsjednika Republike, smatram da on, nakon što je relativizirao taj napad, to meni izgleda kao da se piroman nastoji prerušiti u vatrogasca. Ja tako čitam tu njegovu poruku i kad dođe vrijeme, onda ćemo temeljito raspraviti o tome što misli - kazao je premijer, nastavivši tako verbalni rat s predsjednikom.</p><p>- Ja ću mu odgovoriti pismeno i kada takav sastanak bude kvalitetno pripremljen, s obzirom na institucije, odlučit ćemo kad će se on održati - rekao je Plenković.</p><p>Podsjetimo, predsjednik države Zoran Milanović u pismu premijeru Andreju Plenkoviću predložio je sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojoj bi se razmotrio utjecaj radikalizacije na stanje sigurnosti, a nakon napada na Markovom trgu.</p><p>Predsjednik države je napisao premijeru kako je uvjeren da će se složiti "da je prošlotjedni napad na policajce i Vladu Republike Hrvatske zločin s mogućim elementima terorizma koji je, prema do sada dostupnim informacijama, potaknut radikalizacijom u našem društvu koja dovodi do nasilnog ekstremizma".</p>