DRUGI PUT ĆE RAZMISLITI
U Hrvatsku htio ući s 25.555 eura gotovine. Pogledajte kakvu je kaznu dobio!
Čitanje članka: < 1 min
Carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar, u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Tovarnik, spriječili su kod mjesta Tovarnik pokušaj nezakonitog unosa 22.555,00 eura u Republiku Hrvatsku, koji je prilikom ilegalnog prelaska granice u Europsku uniju pokušao unijeti državljanin Alžira.
Za prekršaj iz članka 69. Zakona o deviznom poslovanju počinitelju je izdan prekršajni nalog te izrečena novčana kazna od 7.500,00 eura. Okrivljeni je odmah uplatio dvije trećine kazne, odnosno 5.000,00 eura.
