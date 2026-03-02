Obavijesti

News

Komentari 1
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
Foto: rijeka-airport.hr

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora

Admiral

U subotu oko 14 sati, u Zračnu luku Rijeka, odnosno na Krk, sletio je avion iz Tel Aviva, doznaju 24sata.

- Riječ je o litavskoj charter kompaniji koja je povukla svoje osoblje - rekli su nam iz Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Slijetanje na Krk dogodilo se svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran. 

Tamošnji zračni prostor uskoro je bio zatvoren, a letovi obustavljeni.

SPREMNI SU POMOĆI Francuski ministar: O izraelskim i američkim napadima trebalo se raspraviti u UN-u
Francuski ministar: O izraelskim i američkim napadima trebalo se raspraviti u UN-u

- U avionu je bilo osoblje kompanije - potvrdio nam je sugovornik upoznat s događajem. Riječ je o zrakoplovu Boeing 737.

Boeing 737 je uskotrupni putnički zrakoplov za kratke i srednje duge letove koji je razvila i proizvela tvrtka Boeing Commercial Airplanes u Sjedinjenim Američkim Državama. Izvorno je razvijen kao kraći dvomotorni avion s nižim troškovima, nastao na temelju modela 707 i 727, a s vremenom je prerastao u obitelj od trinaest putničkih varijanti kapaciteta od 85 do 215 putnika. Model 737 jedini je Boeingov uskotrupni zrakoplov u proizvodnji. Razvoj 737 započeo je 1964. godine. Početni model 737-100 prvi je put poletio u travnju 1967., a u redovnu je službu ušao u veljači 1968. 

Serija 737 najprodavaniji je komercijalni mlazni putnički zrakoplov u povijesti i u kontinuiranoj je proizvodnji od 1967. godine, a montaža se odvija u pogonu Boeing Renton Factory u Rentonu u  Washingtonu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Iran ciljao kancelariju Netanjahua. IDF: Započeli smo nove udare na Teheran...
AGRESIJA NA IRAN

VIDEO Iran ciljao kancelariju Netanjahua. IDF: Započeli smo nove udare na Teheran...

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI

Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca rafinerije u Europi plaćaju skuplju sirovu naftu, rastu veleprodajne cijene benzina i dizela, a poskupljenje se prelijeva na maloprodajne cijene...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026