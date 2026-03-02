Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

U subotu oko 14 sati, u Zračnu luku Rijeka, odnosno na Krk, sletio je avion iz Tel Aviva, doznaju 24sata.

- Riječ je o litavskoj charter kompaniji koja je povukla svoje osoblje - rekli su nam iz Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Slijetanje na Krk dogodilo se svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran.

Tamošnji zračni prostor uskoro je bio zatvoren, a letovi obustavljeni.

- U avionu je bilo osoblje kompanije - potvrdio nam je sugovornik upoznat s događajem. Riječ je o zrakoplovu Boeing 737.

