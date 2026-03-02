BLISKI ISTOK GORI Udar na Iran, skočile cijene nafte: Evo koliko sad košta benzin u Hrvatskoj!

Novi šok za svjetsko tržište nafte. Dok cijene već skaču više od osam posto zbog rata između SAD-a i Irana, stigle su dodatne uznemirujuće vijesti iz Saudijske Arabije. Saudijsko ministarstvo obrane potvrdilo je napad dronovima na rafineriju Ras Tanura. Navode da su bespilotne letjelice oborene i da nema ozlijeđenih. Informacija je objavljena ubrzo nakon što je Bloomberg javio da je državna naftna kompanija Saudi Aramco privremeno obustavila proizvodnju u toj rafineriji zbog napada. Radnici su, prema navodima, napustili pogone nakon dojava o prijetnji. Ras Tanura spada među najveće rafinerije na svijetu, s kapacitetom prerade od oko 550.000 barela dnevno. Svaki poremećaj rada takvog postrojenja dodatno raspiruje strah od nestašice na globalnom tržištu, osobito u trenutku kada je pomorski promet kroz Hormuški tjesnac gotovo u potpunosti blokiran.

Ključna točka svjetske trgovine pod prijetnjom

Kroz taj strateški prolaz svakodnevno se transportira između 13 i 15 milijuna barela nafte, što čini otprilike petinu svjetske opskrbe. Promet je praktički zaustavljen nakon napada na brodove u njegovoj blizini.

Prema podacima konzultantske kuće Kpler, 2025. godine kroz Hormuz je u prosjeku prolazilo više od 14 milijuna barela dnevno, odnosno oko trećine ukupnog svjetskog izvoza sirove nafte morskim putem. Oko tri četvrtine tog izvoza odlazi prema Kini, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji.

Konzultantska tvrtka Rystad Energy upozorava da su tankeri već sada gotovo prestali prolaziti tim područjem jer brodari poduzimaju mjere opreza.

U takvom ozračju cijene su eksplodirale. Na londonskom tržištu barel je u ponedjeljak ujutro poskupio više od 8,5 posto, na 79,10 dolara, dok je na američkom tržištu skočio 8,1 posto, na 72,40 dolara.

Napetosti su kulminirale nakon zračnih napada SAD-a i Izraela na Iran u kojima su ubijeni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i drugi visoki dužnosnici Islamske Republike. Iran je potom lansirao rakete prema Izraelu i nekoliko drugih zemalja u regiji, ali i prema području Hormuškog tjesnaca.

Pogledajte cijene u Hrvatskoj

Dok svijet strahuje od nestašica i novih udara na infrastrukturu, vozači u Hrvatskoj zasad toče po ovim cijenama:

Eurosuper 95 na većini velikih benzinskih postaja stoji oko 1,44 do 1,45 eura po litri.

Premium Eurosuper 95 kreće se oko 1,55 eura.

Eurosuper 100 prodaje se uglavnom između 1,86 i 1,88 eura.

Eurodizel je oko 1,45 eura po litri, dok premium verzije dosežu od 1,56 do 1,59 eura, a na nekim postajama i 1,656 eura.

Autoplin se najčešće prodaje za oko 0,91 euro, dok se ponegdje može pronaći i za 0,89 eura.

Lož ulje stoji između 0,88 i 0,92 eura.

Plavi dizel prodaje se za oko 0,77 eura po litri.