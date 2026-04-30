Ameri šalju superoružje kako bi napokon slomili Iran? Leti 7000 km/h, može pogoditi svaki cilj

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) zatražilo je raspoređivanje svog novog hipersoničnog oružja Dark Eagle na Bliski istok. Dužnosnik obrane izjavio je za Fox News Digital da je sustav dosegao početnu operativnu sposobnost, što označava prvi put da Sjedinjene Države imaju kopneno hipersonično oružje dostupno za potencijalnu uporabu.

Zahtjev je djelomično potaknut zabrinutošću da su iranski lanseri balističkih projektila premješteni izvan dosega postojećih američkih sustava, uključujući vojni projektil Precision Strike, koji može pogoditi ciljeve udaljene oko 480 kilometara, navodi se u Bloombergovom izvješću. To odražava rastuću zabrinutost da postojeći američki udarni kapaciteti možda nisu dovoljni za dosezanje ključnih iranskih raketnih resursa, a istovremeno ističe veliku prekretnicu za vojsku dok uvodi svoje prvo kopneno hipersonično oružje.

Ako bi bio raspoređen, Dark Eagle bi značajno proširio sposobnost američke vojske da pogodi udaljene i teško dostupne ciljeve uz malo upozorenja, što predstavlja promjenu u načinu na koji Pentagon može projicirati moć u regiji. Procjenjuje se da pojedinačni projektili Dark Eagle stoje oko 15 milijuna dolara svaki, iako su ranije analize stavile cijenu znatno više, dok se jedna baterija — uključujući lansere i prateću opremu — procjenjuje na otprilike 2,7 milijardi dolara.