Američka ministrica financija: Potez OPEC-a je loš za globalni rast, povećava se neizvjesnost

Američka ministrica financija Janet Yellen rekla je u ponedjeljak da je iznenađujući dogovor o smanjenju proizvodnje nafte, što je ranije dogovorio OPEC+, "nekonstruktivan čin" koji će negativno utjecati na globalni rast i opteretiti potrošače u vrijeme visoke inflacije.

"Mislim da je riječ o potezu OPEC-a koji je vrijedan žaljenja", kazala je Yellen novinarima, dodajući da je još prerano za procjenu učinka tog poteza na cijene.

"Mislim da je to vrlo nekonstruktivan čin u ovom trenutku kada je važno pokušati zadržati niske cijene energije", dodala je.

Yellen je naglasila da je smanjenje cijena benzina u odnosu na prošlogodišnje vrhunce pomoglo u ograničavanju inflacije i da bi bilo štetno da se trend preokrene.

Referentne cijene nafte skočile su za 6 pošto u ponedjeljak, dan nakon što je skupina OPEC+ uzdrmala tržišta dogovorom o dodatnom smanjenju proizvodnje, što je izazvalo strah od smanjenja opskrbe.

"Jasno je da to nije pozitivno za globalni rast", rekla je Yellen.

"Time se povećavaju neizvjesnost i opterećenja u vrijeme kada je inflacija već visoka", dodala je.

Američki predsjednik Joe Biden umanjivao je važnost spomenute odluke u ponedjeljak.

"Neće biti tako loše kao što mislite", rekao je novinarima dok se ukrcavao na Air Force One u Minneapolisu za povratak u Washington nakon obilaska tvornice.

Upitana o utjecaju koji bi smanjenje proizvodnje nafte u zemljama skupine OPEC+ imalo na gornju granicu od 60 dolara po barelu koju su zapadne vlade nametnule za rusku sirovu naftu, Yellen je rekla da ne vidi da to ima značajan utjecaj na odgovarajuću razinu gornje granice.

"Vidim da to funkcionira", istaknula je, dodajući da je to dovelo do velikih popusta na rusku naftu i povećane pregovaračke moći za kupce.

Ipak, zapadne bi vlade mogle razmotriti razinu gornje granice, ako to bude potrebno, što sada nije slučaj, kazala je američka ministrica financija.

