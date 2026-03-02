Obavijesti

Američka prva dama Melania Trump predsjedat će sastankom Vijeća sigurnosti UN-a

HINA
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kevin Lamarque

Prva dama SAD-a Melania Trump predsjedat će sastankom Vijeća sigurnosti UN-a u New Yorku u ponedjeljak

Sastanak najmoćnijeg tijela UN-a trebao bi početi u 15 sati po lokalnom vremenu a bit će posvećen djeci, tehnologiji i obrazovanju u uvjetima sukoba, prema priopćenju Bijele kuće. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa nazvao je ovaj potez "znakom važnosti koju Sjedinjene Države pridaju Vijeću sigurnosti i tom pitanju".

Melania Trump bit će prva supruga američkog predsjednika koja predsjeda takvim sastankom.

Sjedinjene Države preuzimaju rotirajuće predsjedanje najvažnijim tijelom UN-a u ožujku, što uključuje predsjedanje sastancima. Veleposlanici UN-a ili vladini predstavnici obično vode sastanke tijela od 15 članova.

Pojava dolazi usred napetih odnosa između administracije predsjednika Donalda Trumpa i Ujedinjenih naroda.

Podaci UN-a sugeriraju da SAD duguje organizaciji milijarde dolara.

Istodobno, Trump ju je više puta kritizirao kao "neučinkovitu", povukao je SAD iz nekoliko institucija UN-a i međunarodnih sporazuma, a nedavno je predstavio vlastite inicijative poput Odbora za mir.

