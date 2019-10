'Američke postrojbe eliminirale al-Baghdadijevog nasljednika'

Američki predsjednik Donald Trump je rekao u utorak da je prvi nasljednik šefa skupine Islamske države ubijenog tijekom napada američkih snaga tijekom vikenda također eliminiran.

"Potvrđeno mi je da su američke postrojbe eliminirale i prvog nasljednika Abu Bakr al-Baghdadija. On bi sigurno preuzeo vodstvo skupine. Sada je i on mrtav", napisao je američki predsjednik na Twitteru.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!