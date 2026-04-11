Američki brodovi ušli u Hormuški tjesnac! Iran: Imate 30 minuta da se povučete!

Nekoliko brodova američke mornarice prešlo je Hormuški tjesnac u subotu, rekao je američki dužnosnik za Axios. Operacija je bila usmjerena na povećanje povjerenja kako bi komercijalni brodovi mogli sigurno prolaziti, kažu izvori. Došlo je to u trenutku kada su počeli mirovni pregovori između dviju strana u Pakistanu.

- Ovo je bila operacija koja se fokusirala na slobodu plovidbe međunarodnim vodama - rekao je američki dužnosnik. Ponovno otvaranje tjesnaca bilo je ključna odredba u američko-iranskom primirju.

Uski vodeni put uz južnu obalu Irana ključan je za normalno funkcioniranje globalne ekonomije. Nekoliko dana nakon što je primirje bilo objavljeno, vrlo malo brodova je prošlo. Američki dužnosnik priznao je ranije ovog tjedna da brodovi nisu prolazili jer su ih Iranci zastrašivali.

Iran je obavijestio pakistanskog posrednika da će, ako američki razarač nastavi svoje kretanje, biti meta napada u roku od 30 minuta.