Nuklearka u Krškom smanjit će snagu reaktora zbog iznimne suše: Zadnji put je to bilo 2003.

Iz Nuklearne elektrane Krško u srijedu su izvijestili kako će zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na rijeci Savi u noći na četvrtak započeti postupno smanjivanje snage reaktora.

U prvom koraku snaga će biti smanjena na 80 %.

- Riječ je o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguravanja poštivanja odredbi Okolišne suglasnosti (OVS), prema kojima dnevna prosječna temperatura rijeke Save na mjestu potpunog miješanja nizvodno od HE Brežice ne smije prelaziti 28 °C, a prosječni dnevni porast temperature ne smije biti veći od 3 °C - priopćili su.

Tijekom posljednjih mjeseci visokih temperatura NEK je, kako bi smanjio toplinsko opterećenje rijeke Save, uspješno održavao rad na punoj snazi korištenjem sustava rashladnih tornjeva te svih ostalih raspoloživih sustava i komponenti elektrane.

Vodu iz rijeke Save NEK koristi u trećem rashladnom krugu, namijenjenom odvođenju topline iz kondenzatora koja se ne može pretvoriti u električnu energiju te se mora odvesti u okoliš.

NEK je posljednji put radio smanjenom snagom zbog ograničenja povezanih s temperaturom i protokom rijeke Save 2003. godine, kada je smanjenje snage bilo potrebno više od 90 dana.

Ako se trenutačni hidrološki i meteorološki uvjeti nastave i dodatno pogoršaju, NEK će nastaviti dodatno smanjivati snagu reaktora, navodi se.

NEK će ponovno raditi punom snagom kada to uvjeti budu omogućavali.