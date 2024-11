Američki general koji je Trumpu predlagao da uvede diktaturu dobio svoj film: To je patologija!

Prije nekoliko mjeseci snimljen je dokumentarni film "Flynn" koji govori o životu Michaela Flynna, koji slovi kao iznimno kontroverzna osoba oko koje se oštro polarizirala američka javnost. O tome svjedoče i ocjene filma na platformi IMDb. Film trenutno ima relativno nisku prosječnu ocjenu 4,9. Od 452 glasača, ocjenu 10 filmu je dalo 45,8 posto glasača, dok je njih 32,3 posto film ocijenilo s ocjenom 1. Oko 12 posto glasača film je ocijenilo ocjenom 8 ili 9. Dakle, gotovo 90 posto njih glasalo je za ili protiv Flynna, bez obzira na kvalitetu filma, koji je, uzgred, najobičniji propagandni trash, odnosno neka vrsta Flynnove hagiografije. Najveća je enigma zbog čega je film uopće snimljen. U njemu je Flynn prikazan kao žrtva represivne države, a da se nijedanput ne spominju razlozi zbog kojih je protiv njega vođen postupak. U filmu defilira niz osoba, od Flynnova brata, sina, supruge, prijatelja... Stječe se dojam da se filmom pokušava "očistiti" lik i djelo kontroverznoga generala, odnosno da je on neka vrsta uvertire u njegov povratak na političku scenu. U svibnju 2003. godine Trump je, u vrijeme aktivne predsjedničke kampanje, došao u Miami na manifestaciju ReAwaken America, čiji je organizator bio Michael Flynn. Trump je tad obećao Flynnu da će ga vratiti u politiku: "Vratit ćemo vas. Ponosni smo na vas, generale. Znao sam to od prvog dana - stvarno si netko vrlo poseban". Producent filma "Flynn" bio je Scott Wiper, pisac, filmski redatelj, glumac i scenarist, rođen 1970. godine, koji je, za pretpostaviti je, i redatelj filma, iako to na špici nije navedeno. Ako je suditi po IMDb-u, po niskim ocjenama projekata u kojima je Wiper sudjelovao, riječ je nižerazrednom sineastu koji se ovdje pojavljuje isključivo kao zanatlija. Stječe se dojam da iza ovoga filma ne stoji nikakva institucija ili grupacija, nego da je riječ o nekoj vrsti obiteljskog projekta. New York Times je nedavno izvijestio da su Flynn i članovi njegove obitelji iskoristili svoju popularnost u desničarskim krugovima za plaćene govore i savjetovanje te prodaju markirane odjeće i druge opreme na internetu. Ne treba, stoga, isključiti mogućnost da je "Flynn" tek djelić "obiteljskog biznisa". "Ušao sam u službu jer volim naš zemlju", kaže Flynn na početku filma. Nedugo potom, i to jedini dio filma koji vrijedi izdvojiti, Flynn govori o besmislenosti ratova koje je Amerika vodila u posljednja tri desetljeća: "Ako idemo u rat, to znači da nismo uspjeli. To je apsolutni neuspjeh politike. To je neuspjeh diplomacije. To je neuspjeh vodstva". Zatim govori o svojim iskustvima iz Afganistana i Iraka, izdvajajući pogibiju devetorice američkih vojnika: "Pa dok hodam cestom, vidim dim... pa crnu mrlju koja ima obris helikoptera. Samo crna mrlja na zemlji... sve izgorjelo... Asfalt s hrpom kvrga... visokim dvije stope... to su bila mrtva tijela... Još se osjetio miris goriva... od kojega su izgorjela". Iznosi, također, da bi dočarao besmislenost američke intervencije u Afganistanu, podatak kako je za jedan "izgubljeni rat" potrošeno više novca nego što je potrošeno na Marshallov plan.

