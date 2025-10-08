Američki izvoz žestica osjetno pao u drugom tromjesečju

Izvoz američkih žestokih alkoholnih pića pao je za devet posto u drugom tromjesečju, navodi se u izvješću Vijeća za destilirana alkoholna pića SAD-a (DISCUS) objavljenom u ponedjeljak, koje je upozorilo da trgovinske napetosti pogađaju potražnju na ključnim tržištima. Pad predstavlja oštar preokret u odnosu na snažne pozitivne izvozne rezultate 2024. godine. Pogodio je glavna tržišta, uključujući Europsku uniju, Kanadu, Britaniju i Japan, koji zajedno predstavljaju 70 posto ukupnog izvoza po vrijednosti, poručili su iz Vijeća.

Najveći pad zabilježen je u Kanadi, gdje je izvoz alkoholnih pića iz SAD-a pao za 85 posto, na ispod 10 milijuna dolara u drugom tromjesečju.

Izvoz u EU, najveće tržište industrije, pao je 12 posto na 290,3 milijuna dolara, dok su isporuke u Britaniju pale 29 posto na 26,9 milijuna dolara, a one u Japan pale su 23 posto na 21,4 milijuna dolara, pri čemu Vijeće kao razlog navodi trgovinske napetosti.

"Sve je veća zabrinutost da se naši međunarodni potrošači sve više odlučuju za domaća alkoholna pića ili uvoz iz zemalja koje nisu SAD, što signalizira odmak od naših velikih alkoholnih brendova", rekao je predsjednik DISCUSA-a Chris Swonger.

Pad izvoza dolazi dok se američki proizvođači viskija istovremeno bore s usporavanjem domaće prodaje i rekordno visokim razinama zaliha, navodi DISCUS.

Swonger je napomenuo da je sektor alkoholnih pića duboko povezan, što znači da američke carine pogađaju industriju u cjelini te je pozvao Trumpovu administraciju da radi na ponovnom uspostavljanju nultih carinskih stopa s trgovinskim partnerima.