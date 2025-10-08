Obavijesti

News

Komentari 0
UDRUGA TVRDI:

Američki izvoz žestica osjetno pao u drugom tromjesečju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Američki izvoz žestica osjetno pao u drugom tromjesečju
Foto: Carlos Osorio/REUTERS

Najveći pad zabilježen je u Kanadi, gdje je izvoz alkoholnih pića iz SAD-a pao za 85 posto, na ispod 10 milijuna dolara u drugom tromjesečju

Izvoz američkih žestokih alkoholnih pića pao je za devet posto u drugom tromjesečju, navodi se u izvješću Vijeća za destilirana alkoholna pića SAD-a (DISCUS) objavljenom u ponedjeljak, koje je upozorilo da trgovinske napetosti pogađaju potražnju na ključnim tržištima. Pad predstavlja oštar preokret u odnosu na snažne pozitivne izvozne rezultate 2024. godine. Pogodio je glavna tržišta, uključujući Europsku uniju, Kanadu, Britaniju i Japan, koji zajedno predstavljaju 70 posto ukupnog izvoza po vrijednosti, poručili su iz Vijeća.

Najveći pad zabilježen je u Kanadi, gdje je izvoz alkoholnih pića iz SAD-a pao za 85 posto, na ispod 10 milijuna dolara u drugom tromjesečju.

Izvoz u EU, najveće tržište industrije, pao je 12 posto na 290,3 milijuna dolara, dok su isporuke u Britaniju pale 29 posto na 26,9 milijuna dolara, a one u Japan pale su 23 posto na 21,4 milijuna dolara, pri čemu Vijeće kao razlog navodi trgovinske napetosti.

"Sve je veća zabrinutost da se naši međunarodni potrošači sve više odlučuju za domaća alkoholna pića ili uvoz iz zemalja koje nisu SAD, što signalizira odmak od naših velikih alkoholnih brendova", rekao je predsjednik DISCUSA-a Chris Swonger. 

Pad izvoza dolazi dok se američki proizvođači viskija istovremeno bore s usporavanjem domaće prodaje i rekordno visokim razinama zaliha, navodi DISCUS.

Swonger je napomenuo da je sektor alkoholnih pića duboko povezan, što znači da američke carine pogađaju industriju u cjelini te je pozvao Trumpovu administraciju da radi na ponovnom uspostavljanju nultih carinskih stopa s trgovinskim partnerima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025