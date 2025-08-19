Američki ministar financija očekuje znatan rast prihoda od carina, smanjivat će golemi dug

Američki ministar financija Scott Bessent rekao je u utorak da očekuje znatno veće prihode od carina u ovoj godini u odnosu na prethodno procijenjenih 300 milijardi dolara, dodavši kako će se oni iskoristiti za smanjenje golemog državnog duga, a komentirao je i napise o potencijalnom ulaganju u Intel.

"Govorio sam da bi prihodi od carina ove godine mogli iznositi 300 milijardi dolara. Morat ću tu brojku znatno naviše revidirati", rekao je Bessent u intervjuu za CNBC.

Ministar financija odbio je, međutim, iznijeti konkretne nove prognoze prihoda, ali je kazao da su on i predsjednik Donald Trump "izrazito usredotočeni" na otplatu duga.

Carinski prihodi koristili bi se i za smanjenje proračunskog manjka mjerenog udjelom u bruto domaćem proizvodu (BDP), dodao je.

Ulaganje u Intel

Ministar financija u utorak je kazao kako bi svako ulaganje u posrnulog američkog proizvođača čipova Intel bilo usmjereno na pomoć toj tvrtki da se stabilizira, no da vlada neće prisiljavati američke tvrtke da kupuju Intelove čipove.

Na pitanje o napisima da SAD razmatra preuzimanje 10-postotnog udjela u Intelu, Bessent je za CNBC rekao kako zadnja stvar koju će učiniti jest preuzeti udio i potom aktivno pokušati potaknuti prodaju odnosno privući nove klijente. Dodao je da bi taj udio bio konverzija potpora i možda povećanje ulaganja u Intel kako bi se tvrtka stabilizirala za proizvodnju čipova u SAD-u i da nema govora o pokušaju prisiljavanja tvrtki da kupuju od Intela.

Bessent nije ulazio u pojedinosti u vezi s veličinom potencijalnog američkog udjela u Intelu niti o vremenskim okvirima vezanim za stjecanje tog udjela.

Njegovi komentari uslijedili su dan nakon što je japanska banka SoftBank pristala dokapitalizirati s 2 milijarde dolara Intel koji je muku mučio s konkurencijom nakon višegodišnjih pogrešaka u upravljanju.

Intel, suočen s borjnimposlovnim izazovima, lani je zabilježio gubitak po prvi ut od 1986. godine i to u visini od 18,8 milijardi dolara.