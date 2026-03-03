Obavijesti

BIJEG IZ RATNE ZONE

Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 5 min
Foto: TOMER APPELBAUM/REUTERS - ILUSTRACIJA

• Grlić-Radman: Hrvatska šalje avion u Dubai • Veleposlanica u Izraelu: Spasili smo hrvatske hodočasnike

Admiral

Dok su projektili parali nebo iznad Izraela, a uzbuna nije prestajala 'svirati', nekolicina hrvatskih hodočasnika sjedala je u ponedjeljak navečer u autobuse izraelskog ministarstva i iz Jeruzalema su krenuli prema egipatskoj granici. U tišini, autobus s 14 hrvatskih hodočasnika napuštao je grad. Operacija njihova izvlačenja organizirana je uz pomoć izraelskog Ministarstva turizma, u koordinaciji s hrvatskom diplomacijom.

POGLEDAJTE GALERIJU: Udar na Izrael

A drone view of the scene of a fatal Iranian strike, after Iran launched missile barrages following attacks by the U.S. and Israel on Saturday, in Beit Shemesh Aftermath of an Iranian strike in Beit Shemesh The site of a fatal Iranian missile strike, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Beit Shemesh
20
Foto: ILAN ROSENBERG/REUTERS

Ruta od Jeruzalema do izraelsko-egipatske granice inače je tek višesatna vožnja, no ovih dana pretvorila se u put kroz zonu visokog rizika. Dok su bombe padale u drugim dijelovima zemlje, a sigurnosne procjene mijenjale se iz sata u sat, odluka o polasku donesena je u "prvom relativno sigurnom trenutku".

Hrvatska veleposlanica u Izraelu, Vesela Mrđen Korać, pojasnila nam je kako je zatražila pomoć izraelskih vlasti kako bi se skupini omogućio organizirani prijevoz do granice.

- Zamolila sam izraelsko Ministarstvo turizma, koje sve diplomate kontinuirano informira o stanju oko mogućnosti izlaska, ako nam mogu pomoći oko dolaska do granice, sukladno sigurnosnoj procjeni. Isto su razmotrili i ponudili svoj bus u prvom relativno sigurnom trenutku - rekla nam je Mrđen Korać.

Ipak, do egipatske granice trebalo je voziti satima, bez skloništa, kroz područja izložena mogućim napadima.

Nakon prelaska granice hodočasnici su prenoćili u hotelu u Tabi, pokušavajući doći k sebi nakon dana provedenog pod zvukom sirena. U ponedjeljak oko 20 sati sletjeli su u Zagreb.

- Ostali koji su nam se javili uglavnom su na duljem boravku ili posjeti obitelji, oni su odlučili čekati da se otvore zračne luke - rekla je Mrđen Korać ranije.

Kako nam je veleposlanica ranije potvrdila, jedan Hrvat iz Tel Aviva nije mogao dočekati ovu akciju spašavanja.

- On je s europskim kolegama ranije krenuo prema egipatskoj granici - rekla nam je.

Dok je ta dramatična operacija bila u tijeku, šira slika na Bliskom istoku postajala je sve sumornija. Sukob između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država dodatno se zaoštrava, zemljama regije odjekuju eksplozije, broje se mrtvi i ranjeni, a zračni prostori zatvaraju se gotovo preko noći. U takvoj atmosferi neizvjesnosti hrvatska diplomacija odlučila je poslati avion spasa.

U sjeni sve žešćeg sukoba hrvatske institucije pokrenule su opsežnu operaciju s jednim ciljem, osigurati siguran povratak hrvatskih državljana iz krizom pogođenih područja. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) aktiviralo je krizne mehanizme, a angažiran je i zrakoplov Croatia Airlinesa za evakuaciju hrvatskih državljana.

- U koordinaciji s nadležnim državnim tijelima angažiran je zrakoplov Croatia Airlinesa radi evakuacije hrvatskih državljana - stoji u službenom priopćenju.

Prema trenutačnim planovima, avion bi, ako se osiguraju potrebna sigurnosna jamstva, mogao letjeti do Dubaija. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutačno se nalazi oko 2000 hrvatskih državljana, potvrdio je ministar Gordan Grlić-Radman. Oko 300 rezidenata već je izrazilo želju za povratkom, kao i dodatnih 460 hrvatskih turista. No u MVEP-u su svjesni da se sigurnosni uvjeti mogu promijeniti preko noći, zbog čega paralelno razrađuju više scenarija evakuacije.

Ministarstvo poručuje kako neće svi moći otići istodobno. Prednost imaju najranjivije skupine: djeca, bolesni i trudnice. Diplomatsko-konzularna predstavništva zadužena su za pravodobno obavještavanje građana o terminima letova i procedurama. Istodobno je aktiviran Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).

U utorak popodne iz MVEP-a su javili kako će poslati četiri aviona. Više o tome OVDJE

- Na zahtjev Ministarstva vanjskih i europskih poslova, hrvatskim državljanima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima poslana je poruka putem SRUUK-a, kojom se pozivaju da se, ako žele napustiti UAE, jave na e-mail registar.dubai@mvep.hr - objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

Hrvatske vlasti prate i situaciju u drugim državama regije. U Omanu se nalazilo 23 hrvatskih državljana, njih 12 bit će vraćeno preko Etiopije i Frankfurta, dok preostalih 11 ima opciju odlaska u Dubai. Četvero hrvatskih državljana iz Jordana već je na putu prema Istanbulu. U Kataru je situacija osobito osjetljiva jer je zračni prostor zatvoren, a ondje se nalazi 124 hrvatskih državljana za koje se traže alternativna rješenja.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u stalnom je kontaktu s više aviokompanija, uključujući Etihad Airways i flydubai, kako bi se osigurale dodatne mogućnosti evakuacije. Ministarstvo podsjeća i da hrvatski državljani u zemljama gdje Hrvatska nema svoje diplomatsko predstavništvo imaju pravo zatražiti konzularnu zaštitu bilo koje države članice Europske unije.

POGLEDAJTE VIDEO: Udar na Iran

Pokretanje videa...

Razaranje u središtu Teherana nakon novog vala američko-izraelskih napada 02:15
Razaranje u središtu Teherana nakon novog vala američko-izraelskih napada | Video: 24sata/Reuters

Dok traje operacija izvlačenja, MVEP ponovno upućuje strogo upozorenje, ne putovati u države zahvaćene aktualnom krizom. Onima koji su ondje savjetuje se ostanak u zatvorenim i sigurnim prostorima, ograničavanje kretanja i praćenje službenih informacija.

Inače, u utorak ujutro zrakoplov flydubaija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa srbijanskim državljanima sletio je na aerodrom u Beogradu. Riječ je o letu kojim je iz Dubaija stiglo 200 državljana, nakon što su letovi između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije bili obustavljeni zbog napetosti na Bliskom istoku. 

