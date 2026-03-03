Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...

Dok su projektili parali nebo iznad Izraela, a uzbuna nije prestajala 'svirati', nekolicina hrvatskih hodočasnika sjedala je u ponedjeljak navečer u autobuse izraelskog ministarstva i iz Jeruzalema su krenuli prema egipatskoj granici. U tišini, autobus s 14 hrvatskih hodočasnika napuštao je grad. Operacija njihova izvlačenja organizirana je uz pomoć izraelskog Ministarstva turizma, u koordinaciji s hrvatskom diplomacijom.

POGLEDAJTE GALERIJU: Udar na Izrael

Ruta od Jeruzalema do izraelsko-egipatske granice inače je tek višesatna vožnja, no ovih dana pretvorila se u put kroz zonu visokog rizika. Dok su bombe padale u drugim dijelovima zemlje, a sigurnosne procjene mijenjale se iz sata u sat, odluka o polasku donesena je u "prvom relativno sigurnom trenutku".

Hrvatska veleposlanica u Izraelu, Vesela Mrđen Korać, pojasnila nam je kako je zatražila pomoć izraelskih vlasti kako bi se skupini omogućio organizirani prijevoz do granice.

- Zamolila sam izraelsko Ministarstvo turizma, koje sve diplomate kontinuirano informira o stanju oko mogućnosti izlaska, ako nam mogu pomoći oko dolaska do granice, sukladno sigurnosnoj procjeni. Isto su razmotrili i ponudili svoj bus u prvom relativno sigurnom trenutku - rekla nam je Mrđen Korać.

Ipak, do egipatske granice trebalo je voziti satima, bez skloništa, kroz područja izložena mogućim napadima.

Nakon prelaska granice hodočasnici su prenoćili u hotelu u Tabi, pokušavajući doći k sebi nakon dana provedenog pod zvukom sirena. U ponedjeljak oko 20 sati sletjeli su u Zagreb.

- Ostali koji su nam se javili uglavnom su na duljem boravku ili posjeti obitelji, oni su odlučili čekati da se otvore zračne luke - rekla je Mrđen Korać ranije.

Kako nam je veleposlanica ranije potvrdila, jedan Hrvat iz Tel Aviva nije mogao dočekati ovu akciju spašavanja.

- On je s europskim kolegama ranije krenuo prema egipatskoj granici - rekla nam je.

Dok je ta dramatična operacija bila u tijeku, šira slika na Bliskom istoku postajala je sve sumornija. Sukob između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država dodatno se zaoštrava, zemljama regije odjekuju eksplozije, broje se mrtvi i ranjeni, a zračni prostori zatvaraju se gotovo preko noći. U takvoj atmosferi neizvjesnosti hrvatska diplomacija odlučila je poslati avion spasa.

U sjeni sve žešćeg sukoba hrvatske institucije pokrenule su opsežnu operaciju s jednim ciljem, osigurati siguran povratak hrvatskih državljana iz krizom pogođenih područja. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) aktiviralo je krizne mehanizme, a angažiran je i zrakoplov Croatia Airlinesa za evakuaciju hrvatskih državljana.

- U koordinaciji s nadležnim državnim tijelima angažiran je zrakoplov Croatia Airlinesa radi evakuacije hrvatskih državljana - stoji u službenom priopćenju.

Prema trenutačnim planovima, avion bi, ako se osiguraju potrebna sigurnosna jamstva, mogao letjeti do Dubaija. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutačno se nalazi oko 2000 hrvatskih državljana, potvrdio je ministar Gordan Grlić-Radman. Oko 300 rezidenata već je izrazilo želju za povratkom, kao i dodatnih 460 hrvatskih turista. No u MVEP-u su svjesni da se sigurnosni uvjeti mogu promijeniti preko noći, zbog čega paralelno razrađuju više scenarija evakuacije.

Ministarstvo poručuje kako neće svi moći otići istodobno. Prednost imaju najranjivije skupine: djeca, bolesni i trudnice. Diplomatsko-konzularna predstavništva zadužena su za pravodobno obavještavanje građana o terminima letova i procedurama. Istodobno je aktiviran Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).

U utorak popodne iz MVEP-a su javili kako će poslati četiri aviona. Više o tome OVDJE

- Na zahtjev Ministarstva vanjskih i europskih poslova, hrvatskim državljanima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima poslana je poruka putem SRUUK-a, kojom se pozivaju da se, ako žele napustiti UAE, jave na e-mail registar.dubai@mvep.hr - objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

Hrvatske vlasti prate i situaciju u drugim državama regije. U Omanu se nalazilo 23 hrvatskih državljana, njih 12 bit će vraćeno preko Etiopije i Frankfurta, dok preostalih 11 ima opciju odlaska u Dubai. Četvero hrvatskih državljana iz Jordana već je na putu prema Istanbulu. U Kataru je situacija osobito osjetljiva jer je zračni prostor zatvoren, a ondje se nalazi 124 hrvatskih državljana za koje se traže alternativna rješenja.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u stalnom je kontaktu s više aviokompanija, uključujući Etihad Airways i flydubai, kako bi se osigurale dodatne mogućnosti evakuacije. Ministarstvo podsjeća i da hrvatski državljani u zemljama gdje Hrvatska nema svoje diplomatsko predstavništvo imaju pravo zatražiti konzularnu zaštitu bilo koje države članice Europske unije.

POGLEDAJTE VIDEO: Udar na Iran

Pokretanje videa... 02:15 Razaranje u središtu Teherana nakon novog vala američko-izraelskih napada | Video: 24sata/Reuters

Dok traje operacija izvlačenja, MVEP ponovno upućuje strogo upozorenje, ne putovati u države zahvaćene aktualnom krizom. Onima koji su ondje savjetuje se ostanak u zatvorenim i sigurnim prostorima, ograničavanje kretanja i praćenje službenih informacija.

Inače, u utorak ujutro zrakoplov flydubaija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa srbijanskim državljanima sletio je na aerodrom u Beogradu. Riječ je o letu kojim je iz Dubaija stiglo 200 državljana, nakon što su letovi između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije bili obustavljeni zbog napetosti na Bliskom istoku.