RAZGOVORI O MIRU

Američki, ukrajinski i dužnosnici Europske unije sastaju se uoči važnog sastanka Trump-Putin

Starmer i Zelenski razgovarali su o Trumpovim prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini prije sastanka Trumpa i Putina 15. kolovoza na Aljasci

Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy i američki potpredsjednik JD Vance sastat će se u subotu u Velikoj Britaniji s ukrajinskim i europskim saveznicima kako bi razgovarali o nastojanjima predsjednika Donalda Trumpa za postizanje mira u Ukrajini, rekao je glasnogovornik Downing Streeta.

Britanski premijer Keir Starmer razgovarao je s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim prije sastanka o sigurnosti, rekao je glasnogovornik.

Starmer i Zelenski razgovarali su o Trumpovim prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini prije sastanka Trumpa i Putina 15. kolovoza na Aljasci.

PREKID VATRE Trump i Putin na Aljasci o prekidu vatre u Ukrajini
Trump i Putin na Aljasci o prekidu vatre u Ukrajini

"Premijer je jutros razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. S nestrpljenjem su očekivali sastanak savjetnika za nacionalnu sigurnost iz Europe, Ukrajine i Sjedinjenih Država koji se održava danas, a čiji su domaćini ministar vanjskih poslova Velike Britanije i potpredsjednik SAD-a", rekao je glasnogovornik.

"Složili su se da će ovo biti ključan forum za raspravu o napretku prema osiguravanju pravednog i trajnog mira", dodao je.

