Trump i Putin na Aljasci o prekidu vatre u Ukrajini

Američki predsjednik Donald Trump sastat će se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 15. kolovoza na Aljasci kako bi pregovarali o završetku rata u Ukrajini, rekao je Trump u petak.

Trump je dugo očekivanu objavu prenio na društvenim mrežama nakon što je rekao da su strane, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, blizu sporazuma o prekidu vatre koji bi mogao završiti troipolgodišnji sukob.

Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući ranije u petak, Trump je sugerirao da bi sporazum uključivao određenu razmjenu teritorija.

"Doći će do određene razmjene teritorija na dobrobit obje strane", rekao je republikanski predsjednik.

Kremlj je potom potvrdio summit u online izjavi. Dvojica čelnika "usredotočit će se na raspravu o mogućnostima za postizanje dugoročnog mirnog rješenja ukrajinske krize", rekao je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov. "Ovo će očito biti izazovan proces, ali ćemo se u njega aktivno i energično uključiti", rekao je Ušakov.

U svom večernjem obraćanju naciji u petak, Zelenskij je rekao da je moguće postići prekid vatre samo ako se na Rusiju izvrši odgovarajući pritisak. Rekao je da je obavio više od desetak razgovora s čelnicima različitih zemalja i da je njegov tim u stalnom kontaktu sa Sjedinjenim Državama.

Putin polaže pravo na četiri ukrajinske regije - Luhansk, Donjeck, Zaporižje i Herson - kao i na crnomorski poluotok Krim, koji je anektirao 2014. Njegove snage ne kontroliraju u potpunosti cijeli teritorij u četiri regije.

Ranije je Bloomberg News izvijestio da američki i ruski dužnosnici rade na sporazumu kojim bi se zamrznula okupacija teritorija zauzetog tijekom vojne invazije od strane Moskve.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da je Bloombergova priča nagađanje. Glasnogovornik Kremlja nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Ukrajina je prethodno signalizirala spremnost da bude fleksibilna u potrazi za okončanjem rata koji je opustošio njezine gradove i ubio velik broj njezinih vojnika i građana. No, prihvaćanje gubitka oko petine ukrajinskog teritorija bilo bi bolno i politički izazovno za Zelenskija i njegovu vladu.

Tyson Barker, bivši zamjenik posebnog izaslanika američkog State Departmenta za gospodarski oporavak Ukrajine, rekao je da će Ukrajinci mirovni prijedlog, kako je opisan u Bloombergovom izvješću, odbaciti. "Najbolje što Ukrajinci mogu učiniti jest ostati čvrsti u svojim prigovorima i uvjetima za pregovaračko rješenje, a istovremeno pokazati zahvalnost za američku podršku", rekao je Barker.

Prema Bloombergu, Rusija bi, po navodnom sporazumu, zaustavila svoju ofenzivu u regijama Herson i Zaporižje duž trenutnih linija bojišnice.

Od povratka u Bijelu kuću u siječnju, Trump je krenuo u popravljanje odnosa s Rusijom i nastojao okončati rat. U svojim javnim komentarima oscilirao je između divljenja i oštrih kritika Putina.

U znaku rastuće frustracije Putinovim odbijanjem da zaustavi rusku vojnu ofenzivu, Trump je zaprijetio da će od petka uvesti nove sankcije i carine protiv Moskve i zemalja koje kupuju njezine izvozne proizvode, osim ako ruski čelnik ne pristane okončati sukob, najsmrtonosniji u Europi od Drugog svjetskog rata.

Do petka navečer nije bilo jasno hoće li te sankcije stupiti na snagu ili će biti odgođene ili otkazane.

Administracija je u srijedu poduzela korake prema kažnjavanju ruskih kupaca nafte, uvodeći dodatnih 25 posto carina na robu iz Indije zbog indijskog uvoza ruske nafte, što je prva financijska kazna usmjerena protiv Rusije u Trumpovom drugom mandatu.

Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff u srijedu je u Moskvi održao trosatne razgovore s Putinom koje su obje strane opisale kao konstruktivne.

Poljski premijer Donald Tusk, bliski saveznik Ukrajine, ranije u petak je rekao da bi pauza u sukobu mogla biti blizu. To je rekao nakon razgovora sa Zelenskijem. "Postoje određeni signali, a imamo i intuiciju, da je možda zamrzavanje sukoba - ne želim reći kraj, ali zamrzavanje sukoba - bliže nego što je dalje", rekao je Tusk na konferenciji za novinare. "Postoje nade za to."

Posljednji put Aljaska je bila domaćin diplomatskog okupljanja s visokim ulozima u ožujku 2021., kada su se visoki dužnosnici administracije bivšeg demokratskog predsjednika Joea Bidena sastali s visokim kineskim dužnosnicima u Anchorageu.

Okupljanje Bidenovog glavnog diplomata Antonyja Blinkena i njegovog kineskog kolege Yang Jiechija brzo se pretvorilo u zapanjujući javni sukob pred kamerama, pri čemu su obje strane oštro kritizirale politiku druge strane, što je odražavalo visoku napetost u bilateralnim odnosima.