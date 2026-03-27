Ukrajina i Saudijska Arabija potpisale sporazum o obrani

Ukrajina i Saudijska Arabija potpisale su sporazum o obrambenoj suradnji kojim se postavljaju temelji za buduće ugovore, tehnološku suradnju i ulaganja, rekao je u petak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij. Tijekom nenajavljenog posjeta Perzijskom zaljevu, Zelenskij se nada da će osigurati veću podršku Ukrajini u ratu protiv Rusije, koji je sada u petoj godini, dok rat s Iranom izaziva neizvjesnost hoće li Washington ograničiti svoje vojne opskrbe Kijevu. Zelenskij je rekao da je okvirni sporazum potpisan prije sastanka sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom. "Spremni smo podijeliti svoju stručnost i sustave sa Saudijskom Arabijom i surađivati ​​na jačanju zaštite života", napisao je Zelenskij na aplikaciji Telegram.

"Saudijska Arabija također ima kapacitete koji su od interesa za Ukrajinu, a ta suradnja može biti obostrano korisna", dodao je.

Zelenskijev posjet dolazi nakon što je Washington Post u četvrtak izvijestio da Sjedinjene Države razmatraju preusmjeravanje isporuka oružja namijenjenog Ukrajini na Bliski istok, pošto sukob s Iranom opterećuje postojeće američke zalihe streljiva.

Ukrajina pomaže svojim znanjem na Bliskom istoku

Kijev je nedavno poslao više od 220 ukrajinskih stručnjaka kako bi savjetovali nekoliko zemalja Bliskog istoka kako presresti napade dronovima.

Zelenskij je rekao da Ukrajina želi novac i tehnologiju u zamjenu za pružanje vojne pomoći zemljama u regiji.

Ukrajinski predsjednik sastao se sa skupinom ukrajinskih vojnih stručnjaka u Saudijskoj Arabiji, prema videu koji je njegov ured podijelio u petak.

U videu je predstavnik ukrajinskog Glavnog stožera rekao da se ukrajinska skupina sastojala od stručnjaka za protuzračnu obranu i dužnosnika sigurnosne službe SBU-a.