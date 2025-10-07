Obavijesti

S KALIFORNIJSKOG SVEUČILIŠTA

Američki znanstvenici dobili Nobelovu nagradu za fiziku

Sva trojica su sa kalifornijskih sveučilišta, John Clarke sa Sveučilišta Kalifornija, Michel H. Devoret sa sveučilišta Yale i Kalifornija te John M. Martinis također sa Sveučilišta Kalifornija

Američki znanstvenici John Clarke, Michel Devoret i John Martinis dobitnici su Nobelove nagrade za fiziku 2025. za "otkriće makroskopskog kvantno-mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnom krugu", priopćila je Kraljevska švedska akademija znanosti.

Sva trojica su sa kalifornijskih sveučilišta, John Clarke sa Sveučilišta Kalifornija, Michel H. Devoret sa sveučilišta Yale i Kalifornija te John M. Martinis također sa Sveučilišta Kalifornija.

"Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku pružila je prilike za razvoj sljedeće generacije kvantne tehnologije, uključujući kvantnu kriptografiju, kvantna računala i kvantne senzore“, priopćila je Akademija.

Nobelovu nagradu ustanovio je švedski izumitelj i filantrop Alfred Nobel (1833. – 1896.). U svojoj oporuci Nobel je odredio da se nagradama treba odati priznanje onima koji su "pružili najveću korist čovječanstvu". Fizika je bila prva kategorija spomenuta u njegovoj oporuci.

Svaka Nobelova nagrada ove godine dobitniku donosi novčanu nagradu u iznosu od 11 milijuna švedskih kruna po kategoriji.

Ako se nagrada dijeli, laureati dijele i iznos. Jednu kategoriju mogu dijeliti do tri dobitnika, što je uobičajena praksa u u znanostima u sklopu kojih istraživači surađuju ili nadograđuju međusobna otkrića.

