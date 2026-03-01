Smatra se jednim od najluksuznijih hotela na svijetu, često se opisuje kao „sedam zvjezdica“ iako službeno nema tu kategoriju. Hotel ima 321 sobu
Iran pogodio najluksuzniji hotel na svijetu, Burj Al Arab
Vlasti su potvrdile požar u Burj Al Arabu nakon udara iranskog drona, usred izvješća o smrti Hameneija. U SMS poruci, Ujedinjeni Arapski Emirati pozvali su svoje građane i stanovnike da ostanu u zatvorenim prostorima i pričekaju daljnje upute.
Burj Al Arab je luksuzni hotel smješten u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, poznat po svom jedinstvenom dizajnu u obliku jedra broda. Otvoren je 1999. godine i smatra se jednim od najluksuznijih hotela na svijetu, često se opisuje kao „sedam zvjezdica“ iako službeno nema tu kategoriju. Hotel ima 321 sobu i apartman, uključuje impresivne restorane, helidrom na krovu, privatne plaže i luksuzne sadržaje, a njegova arhitektura i lokacija na umjetnom otoku čine ga prepoznatljivim simbolom Dubaija.
Iran je osim Izraela, napao brojne države diljem Bliskog istoka koje su domaćin američkim vojnim bazama. Glavna američka vojna baza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je Al Dhafra Air Base, smještena u blizini Abu Dhabija.
Riječ je o ključnoj zračnoj bazi koju koristi Američko ratno zrakoplovstvo (USAF) zajedno sa saveznicima, a ima važnu ulogu u američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku. Baza služi za nadzor zračnog prostora, izviđačke misije, raspoređivanje borbenih zrakoplova i dronova te kao logističko središte za regionalne operacije. Zbog svog strateškog položaja u Perzijskom zaljevu, Al Dhafra predstavlja jednu od najvažnijih američkih vojnih točaka u regiji.
Iran je lansirao desetke balističkih projektila diljem Perzijskog zaljeva i šire, cilјajući Izrael i američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Iraku, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+