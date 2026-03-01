Obavijesti

DRONOVI I RAKETE NA DUBAI

Iran pogodio najluksuzniji hotel na svijetu, Burj Al Arab

Filip Sulimanec
Foto: X/Screenshoot

Smatra se jednim od najluksuznijih hotela na svijetu, često se opisuje kao „sedam zvjezdica“ iako službeno nema tu kategoriju. Hotel ima 321 sobu

Admiral

Vlasti su potvrdile požar u Burj Al Arabu nakon udara iranskog drona, usred izvješća o smrti Hameneija. U SMS poruci, Ujedinjeni Arapski Emirati pozvali su svoje građane i stanovnike da ostanu u zatvorenim prostorima i pričekaju daljnje upute.

Burj Al Arab je luksuzni hotel smješten u Dubaiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, poznat po svom jedinstvenom dizajnu u obliku jedra broda. Otvoren je 1999. godine i smatra se jednim od najluksuznijih hotela na svijetu, često se opisuje kao „sedam zvjezdica“ iako službeno nema tu kategoriju. Hotel ima 321 sobu i apartman, uključuje impresivne restorane, helidrom na krovu, privatne plaže i luksuzne sadržaje, a njegova arhitektura i lokacija na umjetnom otoku čine ga prepoznatljivim simbolom Dubaija.

Iran je osim Izraela, napao brojne države diljem Bliskog istoka koje su domaćin američkim vojnim bazama. Glavna američka vojna baza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je Al Dhafra Air Base, smještena u blizini Abu Dhabija. 

Riječ je o ključnoj zračnoj bazi koju koristi Američko ratno zrakoplovstvo (USAF) zajedno sa saveznicima, a ima važnu ulogu u američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku. Baza služi za nadzor zračnog prostora, izviđačke misije, raspoređivanje borbenih zrakoplova i dronova te kao logističko središte za regionalne operacije. Zbog svog strateškog položaja u Perzijskom zaljevu, Al Dhafra predstavlja jednu od najvažnijih američkih vojnih točaka u regiji.

EKSPLOZIJE U GRADU Hrvatica iz Dubaija za 24sata: 'Ljudi su zabrinuti, upozoravaju nas da ostanemo u stanovima'
Hrvatica iz Dubaija za 24sata: 'Ljudi su zabrinuti, upozoravaju nas da ostanemo u stanovima'

Iran je lansirao desetke balističkih projektila diljem Perzijskog zaljeva i šire, cilјajući Izrael i američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Iraku, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
Nakon jutrašnjeg napada, Iran je napao američke baze. Kasnije su raketama napali i Ujedinjene Arapske Emirate
