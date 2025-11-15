Američki zračni prostor vraća se u normalu nakon blokade vlade

Američki ministar prometa izrazio je zadovoljstvo što je petak bio jedan od najprometnijih dana u američkom zračnom prostoru „u posljednje vrijeme" zahvaljujući kraju blokade vlade.

„Jučer je bio jedan od najboljih dana za naš zračni prostor u posljednje vrijeme, a tek je nekoliko kontrolora leta bilo odsutno s radnog mjesta“, napisao je Sean Duffy na X-u.

"Pregledavamo dostavljene podatke i vrijedno radimo na povratku zračnog prostora u normalu", dodao je.

Američka Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) u petak je navečer najavila daljnje stabiliziranje domaćih letova. Smanjenje broja domaćih letova od uobičajenog od subote ujutro iznosit će 3% umjesto najavljenih 6%, na četrdeset zračnih luka. Normaliziranje je to u odnosu na smanjenje od 10% uvedeno 7. studenog.

Dodatna ograničenja na snazi ​​su od četvrtka za dvanaest zračnih luka s velikim prometom.

Ta ograničenja posljedica su blokade vlade u Sjedinjenim Državama koja je započela 1. listopada, a službeno završila u srijedu. Rekordna je to blokada vlade u povijesti.

Tisuće državnih službenika čiji se rad ne smatra neophodnim privremeno su stavljeni na neplaćeni dopust. Očekuje se da će se većina sada vratiti na posao.

Tijekom blokade također je odlučeno i da će kontrolori leta raditi neplaćeno. No, mnogi su otvorili bolovanje, što je dovelo do otkazivanja ili kašnjenja mnogih letova.

Zračne luke Atlanta, Chicago-O'Hare, Newark, Dallas, Fort Worth i Denver među najteže su pogođenima.

Ukupno je od 7. studenog otkazano gotovo 6400 letova, što predstavlja 4,96% planiranih letova.

Povratak u normalu očekuje se neposredno prije velike aktivnosti putnika uoči Dana zahvalnosti 27. studenog, velikog obiteljskog događaja za Amerikance. Očekuje se rekordan broj putnika u zračnom prometu.