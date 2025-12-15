Obavijesti

NAPAD NA AUSTRALSKOJ PLAŽI

JEZIVO U novčaniku terorista iz Sydneya našli člansku iskaznicu srpskog lovačkog društva!

Piše Antonela Šaponja,
JEZIVO U novčaniku terorista iz Sydneya našli člansku iskaznicu srpskog lovačkog društva!
Foto: Profimedia/Društvene mreže

Uz vozačku dozvolu napadača pronašli su i člansku iskaznicu lovačkog kluba "Zastava Hunting Association". Predsjednik udruženja Vanja Kužeta potvrdio je da je bio član, ali se ogradio od napadača i njegovog čina

U novčaniku Naveeda Akrama (24), jednog od dvojice napadača koji su u nedjelju na plaži Bondi u Sydneyju ubili 15 ljudi, pronađena je članska iskaznica lovačkog udruženja "Zastava", koje okuplja dio srpske zajednice u tom gradu.

Predsjednik udruženja potvrdio je za srpski portal Blic da je Akram bio njihov član, ali naglašava da ga nije vidio godinama te da klub nema nikakve veze s izdavanjem dozvola za oružje.

Napad, koji su australske vlasti proglasile terorističkim činom, izveli su Naveed i njegov otac Sajid Akram (50) tijekom proslave Hanuke, židovskog blagdana svjetlosti. Otac, koji je legalno posjedovao šest komada vatrenog oružja, ubijen je u razmjeni vatre s policijom, dok je sin Naveed teško ranjen i nalazi se u bolnici pod policijskim nadzorom.

AUSTRALIJA ZAVIJENA U CRNO FOTO Ovo su žrtve užasnog napada u Sydneyju: Curica (10), dva rabina, bivši policajac...

Predsjednik kluba: 'Užasno je što se dogodilo'

Nakon što su uz vozačku dozvolu napadača pronašli i člansku iskaznicu lovačkog kluba "Zastava Hunting Association", australska federalna policija kontaktirala je predsjednika udruženja, Vanju Kužeta.

On je u izjavi za srpski Blic potvrdio informaciju, ali se ogradio od napadača i njegovih djela.

Foto: Društvene mreže

​- Taj čovjek nije dolazio kod nas više od pet godina, ne sjećam ga se, niti pamtim lice. Imao je našu člansku iskaznicu, ali mi ne izdajemo dozvole za oružje. Dozvola se dobiva preko policije, mi nismo ovlaštena lica, mi samo provodimo trening - objasnio je Kužet.

'Umrijet ću, reci obitelji da sam ih spasio': Svijet skuplja novac za heroja koji je spasio Židove

Naglasio je kako je Akram u klubu prošao samo osnovnu obuku o sigurnosti.

​- Kod nas je dolazio tada na trening, u pitanju je safety trening, odnosno kako se lovi u Novom Južnom Walesu. Mi niti podržavamo, niti se povezujemo s ovakvim zločinima i užasno je što se dogodilo - rekao je Kužet.

Australia Sydney: Citizen Hero Disarms Attacker During Bondi Beach Shooting
Foto: Fotogramma

Lovački klub "Zastava" nalazi se pedesetak kilometara od mjesta masakra i služi kao mjesto okupljanja za dio od oko 42.000 Srba koji žive u Sydneyju.

Tko je bio Naveed Akram: Zidar kojeg je pratila i tajna služba

Naveed Akram (24) rođen je u Australiji, dok je njegov otac Sajid stigao iz Pakistana 1998. godine na studentskoj vizi. Mlađi Akram nije bio nepoznat australskim vlastima. Premijer Anthony Albanese potvrdio je da ga je domaća obavještajna agencija ASIO istraživala šest mjeseci tijekom 2019. zbog veza s ćelijom Islamske države (IS) u Sydneyju. Međutim, agencija je tada procijenila da "ne predstavlja stalnu prijetnju".

Svjedok masakra u Sydneyu: 'Nogama smo gazili po glavi terorista, zaslužio je sve to'

U automobilu napadača na plaži Bondi pronađene su dvije zastave IS-a, kao i dvije improvizirane eksplozivne naprave.

Do prije nekoliko mjeseci, Naveed je radio kao zidar. Bivši poslodavac opisao ga je kao vrijednog, ali povučenog radnika.

FOCUS | Death toll rises to 16 in Sydney's Bondi Beach shooting
Foto: Profimedia

​- Bio je dobar radnik, nikad nije izostajao. Prije par mjeseci rekao je da je slomio zglob na boksu i da neće moći raditi do 2026. godine. Zatražio je isplatu svih prava, godišnjeg odmora i svega ostalog - ispričao je poslodavac za The Guardian. Dodao je kako je Naveed bio tih, ručao je sam i nije se družio s kolegama izvan posla.

People run from the scene of a shooting incident on a Jewish holiday celebration at Bondi Beach in Sydney
Foto: Alex Larriaga

Bivši kolega potvrdio je da je bio "čudan tip", ali je spomenuo i njegov interes za lov, tvrdeći da je redovito išao u lov na zečeve i drugu divljač.

Otac legalno posjedovao šest komada oružja

Iako je sin bio pod prismotrom sigurnosnih službi, oružje korišteno u napadu bilo je u legalnom vlasništvu oca. Sajid Akram (50) imao je dozvolu za oružje posljednjih 10 godina i na sebe je registrirao šest pušaka i sačmarica. Policija je potvrdila da je pronašla svih šest komada oružja.

Heroj s Bondi Beacha: Goloruk skočio na terorista, upucan dvaput. Spasio desetke života!

​- Osoba je imala dozvolu za vatreno oružje dugi niz godina, tijekom kojih nije bilo incidenata i sve je bilo regulirano - izjavio je policijski povjerenik Mal Lanyon.

