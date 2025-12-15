JEZIVO U novčaniku terorista iz Sydneya našli člansku iskaznicu srpskog lovačkog društva!

U novčaniku Naveeda Akrama (24), jednog od dvojice napadača koji su u nedjelju na plaži Bondi u Sydneyju ubili 15 ljudi, pronađena je članska iskaznica lovačkog udruženja "Zastava", koje okuplja dio srpske zajednice u tom gradu.

Predsjednik udruženja potvrdio je za srpski portal Blic da je Akram bio njihov član, ali naglašava da ga nije vidio godinama te da klub nema nikakve veze s izdavanjem dozvola za oružje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Napad, koji su australske vlasti proglasile terorističkim činom, izveli su Naveed i njegov otac Sajid Akram (50) tijekom proslave Hanuke, židovskog blagdana svjetlosti. Otac, koji je legalno posjedovao šest komada vatrenog oružja, ubijen je u razmjeni vatre s policijom, dok je sin Naveed teško ranjen i nalazi se u bolnici pod policijskim nadzorom.

Predsjednik kluba: 'Užasno je što se dogodilo'

Nakon što su uz vozačku dozvolu napadača pronašli i člansku iskaznicu lovačkog kluba "Zastava Hunting Association", australska federalna policija kontaktirala je predsjednika udruženja, Vanju Kužeta.

On je u izjavi za srpski Blic potvrdio informaciju, ali se ogradio od napadača i njegovih djela.

Foto: Društvene mreže

​- Taj čovjek nije dolazio kod nas više od pet godina, ne sjećam ga se, niti pamtim lice. Imao je našu člansku iskaznicu, ali mi ne izdajemo dozvole za oružje. Dozvola se dobiva preko policije, mi nismo ovlaštena lica, mi samo provodimo trening - objasnio je Kužet.

Naglasio je kako je Akram u klubu prošao samo osnovnu obuku o sigurnosti.

​- Kod nas je dolazio tada na trening, u pitanju je safety trening, odnosno kako se lovi u Novom Južnom Walesu. Mi niti podržavamo, niti se povezujemo s ovakvim zločinima i užasno je što se dogodilo - rekao je Kužet.

Foto: Fotogramma

Lovački klub "Zastava" nalazi se pedesetak kilometara od mjesta masakra i služi kao mjesto okupljanja za dio od oko 42.000 Srba koji žive u Sydneyju.

Tko je bio Naveed Akram: Zidar kojeg je pratila i tajna služba

Naveed Akram (24) rođen je u Australiji, dok je njegov otac Sajid stigao iz Pakistana 1998. godine na studentskoj vizi. Mlađi Akram nije bio nepoznat australskim vlastima. Premijer Anthony Albanese potvrdio je da ga je domaća obavještajna agencija ASIO istraživala šest mjeseci tijekom 2019. zbog veza s ćelijom Islamske države (IS) u Sydneyju. Međutim, agencija je tada procijenila da "ne predstavlja stalnu prijetnju".

U automobilu napadača na plaži Bondi pronađene su dvije zastave IS-a, kao i dvije improvizirane eksplozivne naprave.

Do prije nekoliko mjeseci, Naveed je radio kao zidar. Bivši poslodavac opisao ga je kao vrijednog, ali povučenog radnika.

Foto: Profimedia

​- Bio je dobar radnik, nikad nije izostajao. Prije par mjeseci rekao je da je slomio zglob na boksu i da neće moći raditi do 2026. godine. Zatražio je isplatu svih prava, godišnjeg odmora i svega ostalog - ispričao je poslodavac za The Guardian. Dodao je kako je Naveed bio tih, ručao je sam i nije se družio s kolegama izvan posla.

Foto: Alex Larriaga

Bivši kolega potvrdio je da je bio "čudan tip", ali je spomenuo i njegov interes za lov, tvrdeći da je redovito išao u lov na zečeve i drugu divljač.

Otac legalno posjedovao šest komada oružja

Iako je sin bio pod prismotrom sigurnosnih službi, oružje korišteno u napadu bilo je u legalnom vlasništvu oca. Sajid Akram (50) imao je dozvolu za oružje posljednjih 10 godina i na sebe je registrirao šest pušaka i sačmarica. Policija je potvrdila da je pronašla svih šest komada oružja.

​- Osoba je imala dozvolu za vatreno oružje dugi niz godina, tijekom kojih nije bilo incidenata i sve je bilo regulirano - izjavio je policijski povjerenik Mal Lanyon.