VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'
Ukrajinska Služba sigurnosti na službenom je Telegram kanalu objavila snimku za koju tvrde da prikazuje napad na rusku podmornicu u luci Novorosijsk.
Ovo je, prema njihovim riječima, prvi napad podvodnim dronovima 'Sub Sea Baby'. Podmornica je teško oštećena i više nije u funkciji za dalnju službu.
Kako navodi SBU-u u akciji je uz njih sudjelovala i ukrajinska Ratna mornarica. Cijena ovakve podmornice je oko 400 milijuna dolara, a izgradnja nove, zbog silnih sankcija mogla bi koštati i do 500 milijuna dolara.
