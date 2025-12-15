Obavijesti

VRIJEDI 400 MILIJUNA DOLARA

VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'

VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'
Riječ je o podmornici klase Kilo, naoružanoj s četiri lansera za krstareće projektile 'Kalibr'. Rusi s njima napadaju ukrajinski teritorij.

Ukrajinska Služba sigurnosti na službenom je Telegram kanalu objavila snimku za koju tvrde da prikazuje napad na rusku podmornicu u luci Novorosijsk.

Ovo je, prema njihovim riječima, prvi napad podvodnim dronovima 'Sub Sea Baby'. Podmornica je teško oštećena i više nije u funkciji za dalnju službu.

Riječ je o podmornici klase Kilo, naoružanoj s četiri lansera za krstareće projektile 'Kalibr'. Rusi s njima napadaju ukrajinski teritorij.

Kako navodi SBU-u u akciji je uz njih sudjelovala i ukrajinska Ratna mornarica. Cijena ovakve podmornice je oko 400 milijuna dolara, a izgradnja nove, zbog silnih sankcija mogla bi koštati i do 500 milijuna dolara. 

Na temelju ranih procjena naše obavještajne službe, do kraja prošlog tjedna na radijskim vezama spominjalo se 40 aktivnih pozivnih znakova. Obično jedan radio koriste troje do četvero ljudi. Tako dolazimo do procjene od između 100 i 200 ljudi. Prema našoj procjeni, broj je bliži 100, rekao je potpukovnik Trehubov
Ako središnja banka dobije, mogla bi tražiti ovrhu nad imovinom Eurocleara pred drugim jurisdikcijama, posebno onima koje Rusija smatra "prijateljskima"
Američki izaslanik Steve Witkoff nije iznosio detalje, ali je na svom računu na X-u objavio da je postignut "značajan napredak" tijekom "dubinskih rasprava o mirovnom planu od 20 točaka'

