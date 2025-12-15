VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'

Ukrajinska Služba sigurnosti na službenom je Telegram kanalu objavila snimku za koju tvrde da prikazuje napad na rusku podmornicu u luci Novorosijsk.

Ovo je, prema njihovim riječima, prvi napad podvodnim dronovima 'Sub Sea Baby'. Podmornica je teško oštećena i više nije u funkciji za dalnju službu.

Riječ je o podmornici klase Kilo, naoružanoj s četiri lansera za krstareće projektile 'Kalibr'. Rusi s njima napadaju ukrajinski teritorij.

Kako navodi SBU-u u akciji je uz njih sudjelovala i ukrajinska Ratna mornarica. Cijena ovakve podmornice je oko 400 milijuna dolara, a izgradnja nove, zbog silnih sankcija mogla bi koštati i do 500 milijuna dolara.