Amerika je sankcionirala tužiteljicu u BiH: 'To je potvrda korupciju u pravosudnom vrhu'

Ona je bila donedavna šefica odjela za borbu protiv organiziranog kriminala Tužiteljstva BiH, koja se sada suočava s optužbama da je i sama bila dio kriminalne mreže.

Kajmaković je sada na poziciji tužiteljice u odjelu za ratne zločine, kamo je prebačena prije nešto više od četiri mjeseca, kada je smijenjena s dužnosti voditeljice odjela za borbu protiv organiziranog kriminala nakon što je potvrđeno da se njeno ime spominjalo u komunikaciji između pripadnika kriminalnih skupina.

Američki Ured za kontrolu strane imovine, koji djeluje pri ministarstvu financija, donio je odluku o zamrzavanju imovine Diane Kajmaković te uveo zabranu putovanja u SAD.

"Diana Kajmaković kontinuirano podriva demokraciju i vladavinu zakona u BiH", izjavio je Brian Nelson, podtajnik za borbu protiv terorizma i obavještajne financijske poslove u Ministarstvu financija SAD pojašnjavajući razloge sankcioniranja tužiteljice.

Tužiteljicu Kajmaković s mjesta voditeljice odjela zaduženog za organizirani kriminal smijenio je u svibnju vršitelj dužnosti glavnog tužitelja Milanko Kajganić i nakon toga je protiv nje pokrenuta istraga.

Iz američkog Ministarstva financija dodatno su naveli kako je Kajmaković "flagrantan je primjer korumpiranog državnog tužitelja povezanog s kriminalnim organizacijama" jer je kriminalcima pomagala u prikrivanju dokaza, blokirala je istrage protiv njih i poduzimala druge nezakonite aktivnosti a za sve to stjecala osobnu korist.

Sankcije Kajmaković uslijedile su neposredno nakon što je američki veleposlanik u BiH Michael Murphy otvoreno upozorio kako je povjerenje građana u spremnost pravosuđa da se bori protiv korupcije u BiH na najnižoj razini još od rata.

"Ukratko, pravosudni sustav BiH ne funkcionira, a to znaju i građani i pravosuđe", napisao je Murphy na svom blogu sredinom rujna ističući kako to objašnjava zbog čega do sada nije procesuirana niti jedna "krupna riba".

Pandorinu kutiju koja je skrivala veze između brojnih policajaca, inspektora, tužitelja i sudaca otvorilo je dešifriranje kriptiranih mrežnih aplikacija Sky i Anom koju su oni koristili za međusobnu komunikaciju.

Uhićenja pripadnika sigurnosnih agencija

Proteklih je mjeseci zbog veza s kriminalcima uhićeno više pripadnika sigurnosnih agencija, uključujući tu Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), Graničnu policiju, Ravnateljstvo za koordinaciju policijskih tijela, Obavještajno-sigurnosnu agenciju (OSA) te entitetska i županijska ministarstva unutarnjih poslova.

Upravo je odjel kojega je vodila Kajmaković bio zadužen za istragu komunikacija između kriminalaca te osoba iz pravosuđa i sigurnosnih struktura, a kada je na red došlo i njeno ime ona je smijenjena, no nije suspendirana nego tek prebačena na drugi posao.

Kajmaković to nije demotiviralo da se prijavi na natječaj za novog glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH, koji je još otvoren. To je mjesto upražnjeno otkako je s njega smijenjena Gordana Tadić, koja je i sama nakon toga završila na popisu osoba pod sankcijama SAD nakon procjene da je kao glavna tužiteljica zlorabila ovlasti.

Sadašnji vršitelj dužnosti glavnog tužitelja Milanko Kajganić najavio je kako će američka odluka o sankcijama za Kajmaković značiti i proširenje istrage koja je protiv nje ranije pokrenuta.

"Obavit ćemo provjere zajedno s kolegama iz SAD", kazao je Kajganić, koji je također kandidat za novog glavnog državnog tužitelja.

Istodobno kada i Kajmaković iz odjela za borbu protiv organiziranog kriminala Tužiteljstva BiH udaljen je i tužitelj Oleg Čavka, no razlozi za to nisu objavljeni.

Zbog sumnje u prikrivanje dokaza i opstrukciju istrage nedavno je suspendirana i sutkinja Suda BiH Dalida Burzić, ranija glavna tužiteljica Sarajevske županije. Nju se sumnjiči za "namještanje" dokaza odnosno usmjeravanje istrage u krivom smjeru u slučaju ubojstva mladića Dženana Memića.

Čelnik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, koji je ranije u dva mandata obnašao dužnost ministra sigurnosti BiH, ocijenio je kako je uvođenje sankcija za Kajmaković dokaz njegovim ranijim tvrdnjama o postojanju "državne mafije".

"Pravda stiže mafijaše instalirane u vrhu države, u obavještajnom i policijskom vrhu, ali i do pojedinaca u pravosuđu. Takozvana crna američka lista je sa svakim novim imenom nova svijetla stranica za regiju i BiH u borbi protiv narkomafije i u borbi za pošteno i nezavisno pravosuđe i stabilni pravni sustav", kazao je Radončić.

