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VEĆ ŠESTI BROD

Amerikanci onesposobili još jedan tanker na putu za Iran

Piše HINA,
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Amerikanci onesposobili još jedan tanker na putu za Iran
Foto: CENTCOM

Središnje zapovjedništvo američke vojske objavilo je videozapis na kojem se vidi kako projektil pogađa tanker, pri čemu je rečeno da je ciljao strojarnicu tankera Lexie pod zastavom Bocvane, onesposobivši ga.

Američka vojska ispalila je u utorak projektil Hellfire na tanker koji je plovio prema Iranu, u sklopu blokade iranskih luka koju je nametnuo predsjednik Donald Trump, koji vrši pritisak na Teheran da pregovara o mirovnom sporazumu pod njegovim uvjetima.

Središnje zapovjedništvo američke vojske objavilo je videozapis na kojem se vidi kako projektil pogađa tanker, pri čemu je rečeno da je ciljao strojarnicu tankera Lexie pod zastavom Bocvane, onesposobivši ga.

"Posada broda ignorirala je ponovljena upozorenja, ne pridržavajući se uputa američkih snaga više puta tijekom 24 sata. Na kraju, američki zrakoplov je onesposobio brod ispalivši projektil Hellfire u strojarnicu broda, spriječivši tanker da stigne do Irana", priopćilo je Središnje zapovjedništvo.

Lexie je, piše Reuters, šesti brod koji je američka vojska onesposobila od početka američke blokade Irana 13. travnja. Američka vojska kaže da je do sada i preusmjerila 122 plovila koja su pokušavala ući ili izaći iz iranskih luka. 

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