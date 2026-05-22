NOVI POKUŠAJ

Amerikanci se opet žele riješiti pomicanja sata. Trump: Vrijeme da ljudi prestanu brinuti o satu

Piše HINA,
Foto: reuters/canva

Ljetno računanje vremena ostat će na snazi ​​tijekom cijele godine prema prijedlogu Zastupničkog doma SAD-a koji je predstavljen u četvrtak, oživljavajući ideju koju su Amerikanci, umorni od dvogodišnjeg pomicanja sata, dugo podržavali, ali je ona više puta ostala bez podrške u Kongresu. Odbor za energetiku i trgovinu Zastupničkog doma glasao je s 48 glasova za i jednim protiv za Zakon o zaštiti sunca, kojim bi se promjena vjerojatno provela kao dio petogodišnjeg zakona o prometu.

Pobornici mjere kažu da pomicanje vremena uzrokuje poremećaje spavanja, veći broj ozljeda na radu i više prometnih nesreća. Također vjeruju da bi svjetlije večeri potaknule veću gospodarsku aktivnost tijekom zime.

Predsjednik Donald Trump pohvalio je glasanje na društvenim mrežama, rekavši da je "vrijeme da se ljudi prestanu brinuti o 'satu', a da ne spominjemo sav rad i novac koji se troše na ovu smiješnu produkciju dvaput godišnje".

Prijedlog zakona još uvijek mora proći puni Zastupnički dom SAD-a, a zatim bi američki Senat razmotrio hoće li prihvatiti mjeru, koja se suočava s protivljenjem republikanca Toma Cottona i drugih. Cotton je rekao da bi to rezultiralo apsurdno kasnim zimskim izlascima sunca i prisililo djecu da idu u školu u mraku u većem dijelu zemlje. Zakon bi omogućio saveznim državama da odlučuju koje će računanje vremena koristiti .

Zastupnik Vern Buchanan, koji je tu ideju iznosio svake godine od 2018., ponovno ju je predložio ove godine. Plan je popularan u zastupnikovoj matičnoj državi Floridi, jer bi omogućio više večernjih sati igre na golf terenima i sportskim terenima. Američki Senat je u ožujku 2022. jednoglasno podržao tu mjeru, ali se o njoj nikada nije glasalo u Zastupničkom domu.

Ljetno računanje vremena - pomicanje sata za jedan sat unaprijed tijekom ljetne polovice godine - na snazi ​​je u gotovo svim područjima Sjedinjenih Država od 1960-ih. Ljetno računanje vremena kroz cijelu godinu korišteno je tijekom Drugog svjetskog rata i ponovno je uvedeno 1974. u pokušaju smanjenja potrošnje energije. No, bilo je vrlo nepopularno i ukinuto je kasnije te godine.

