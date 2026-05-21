Bivši zatvorenik o Aleksiću: Idol mu je Mlađan. Kukavica, tukao je slabije, mučio je životinje...

To je kukavica koja je mučila životinje. Bojao se jačih, zlostavljao je slabije. Uzor mu je bio Srđan Mlađan, rekao je za RTL Direkt Angel Andonov (67), koji je dio kazne služio s ubojicom Kristijanom Aleksićem, u Lepoglavi 2006. godine. Andonov je bio osuđen na 21 godinu zbog krijumčarenja 300 kila kokaina. U zatvoru je 2013. godine završio pravo i nakon izlaska posvetio se radu na reformaciji zatvorskog sustava. Aleksić, koji je nedavno ubio 19-godišnjeg maturanta Luku, proveo je 12 godina u zatvoru zbog ubojstva 22-godišnje djevojke 1994. godine. Izašao je, a prije tri godine kod njega su pronašli ilegalno oružje i podnijeli kaznenu prijavu. No sudski postupak nikad nije počeo. Andonov je opisao kakav je Aleksić bio u zatvoru.

- Zvali su ga Bob Sapp jer je bio takve konstitucije. Vrlo brzo sam shvatio da se radi o čovjeku koji ima mozak 16-godišnjaka i koji ne rasuđuje na način na koji bi trebao. Shvatio sam da je podvojena ličnost. Zlostavljao je mačke, prema jačima i opasnijima je bio udvorica, a prema slabijima od sebe bio je brutalan i nasilnik. Njemu je Srđan Mlađan bio idol. Po svemu. S obzirom da su obojica bili psihopati, on je poštivao jačeg od sebe, vjerojatno je u njemu vidio nešto što bi htio i sam postati. Nije me iznenadilo što je opet ubio. Kad netko ubije nekoga bez razloga, vjerojatno je da će to ponoviti. Nije izvukao nikakvu pouku iz vremena u zatvoru, sustav je tu zakazao. Bilo je razloga da ga privedu, našli su mu oružje doma, nitko nije reagirao. I što tad pomisli jedan psihopat? Da je nedodirljiv, da ga se svi boje - rekao je Andonov za RTL Direkt.

- Ja sam dobio 21 godinu, odslužio 18, za 300 kila kokaina, kao da sam ubio troje ljudi. Odvjetnik mi je kasnije rekao da je Ivo Sanadar, koji je tada bio premijer, naredio da nas se u što kraćem postupku što drakonskije osudi da se Europi pokažu mišići. Zatvorenici ne dobivaju potrebnu psihijatrijsku pomoć. U 18 godina koliko sam bio u zatvoru, nitko od stručnih osoba nije sa mnom razgovarao. Nemaju vremena za mene, zamislite koliko tek vremena imaju za ovakve kao što je Aleksić. Sustav ne brine za takve, prepušteni su sebi. Tu država ništa ne radi. Najveći problem je recidivizam jer ne postoji nikakva organizirana postpenalna pomoć. Zatvorenici su prepušteni sami sebi - dodao je Andonov.

Podsjećamo, Kristijan Aleksić (50) hladnokrvno je u Drnišu ubio maturanta Luku, koji mu je dostavio pizzu na kućnu adresu. Nakon toga je pobjegao. Uhvatili su ga nakon gotovo 30 sati, 300 metara od kuće gdje je ubio mladića.

Luka je sljedeći petak trebao u odijelu plesati na svojoj maturalnoj zabavi. Umjesto toga, njegova majka odlučila je da će upravo u tom odijelu biti pokopan.

U Drnišu su proglasili Dan žalosti, a Luku su pokopali na groblju sv. Ivana u Badnju - Drniš. U školi se prije samog sprovoda održala emotivna komemoracija.

