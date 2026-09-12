Amerikanci uvode ‘sigurne sate’ za tankere kroz Hormuz: Iran pojačao napade noću

Sjedinjene Američke Države su zatražile od tankera koji prolaze Hormuškim tjesnacem da to čine samo u određena vremena kako bi im mogle zajamčiti vojnu zaštitu nakon što je Iran pojačao napade na brodove koji plove noću, izvijestio je Financial Times u subotu.

Washington od svibnja nudi obranu iz zraka za brodove koji žele ploviti rutom uz obalu Omana na južnom dijelu Hormuškog tjesnaca.

Razdoblje unutar kojeg se brodove može štititi je smanjeno na dva specifična razdoblja svakog dana od početka rujna, objavio je FT, pozivajući se na elektroničku poštu koju američka ratna mornarica poslala savjetnicima brodarskih kompanija.

Iran je u srijedu objavio da je napao deset brodova u blizini Hormuškog tjesnaca nakon što su Sjedinjene Države potopile pet iranskih tankera za naftu, što predstavlja najveći val napada na brodove s obje strane od početka rata koji traje već šest mjeseci.

Broj prolazaka plovila kroz Hormuški tjesnac pao je u četvrtak na sedam, s 11 prethodnog dana – što su u petak pokazali preliminarni podaci o praćenju brodova – što je znatno ispod desetodnevnog prosjeka od 15.

Prije izbijanja rata s Iranom 28. veljače, kroz tjesnac je dnevno prolazilo oko 125 velikih komercijalnih plovila – uključujući tankere, brodove za prijevoz ukapljenog plina, brodove za rasuti teret i kontejnerske brodove – koja su činila oko 20 % svjetske dnevne opskrbe sirovom naftom i ukapljenim prirodnim plinom.