Jedan od najvećih misterija: Nestala dan prije napada 11.9. Istrage otkrile šokantnu stvar

U kaosu koji je uslijedio nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. godine, tisuće obitelji započele su očajničku potragu za svojim voljenima. Među njima je bio i Ron Lieberman, tražeći svoju suprugu, 31-godišnju liječnicu Snehu Anne Philip. No, priča o Snehi razlikovala se od ostalih. Posljednji put je viđena dan ranije, 10. rujna, a njezin nestanak otvorio je Pandorinu kutiju pitanja koja ni dva desetljeća kasnije nemaju konačan odgovor.

Je li bila heroina koja je pohitala pomoći unesrećenima ili je njezina sudbina bila zapečaćena prije nego što je prvi zrakoplov udario u tornjeve?

Foto: Twitter

Kamera ju je snimila kako kupuje haljinu, donje rublje...

Ponedjeljak, 10. rujna 2001., bio je slobodan dan za Snehu. Provela ga je, kako se činilo, uobičajeno. Dva sata je putem interneta razgovarala s majkom, spomenuvši joj kako planira posjetiti restoran Windows on the World na vrhu Sjevernog tornja Svjetskog trgovačkog centra. Kasnije poslijepodne, nadzorna kamera obližnje robne kuće snimila ju je kako kupuje haljinu, donje rublje, posteljinu i tri para cipela. To je posljednji potvrđeni dokaz njezinog postojanja.

Njezin suprug Ron vratio se u njihov stan u Battery Park Cityju, tek nekoliko stotina metara od Blizanaca, iza ponoći. Snehe nije bilo, što ga nije odmah zabrinulo; znala je ponekad ostati vani cijelu noć.

Kada se probudio u 6:30 ujutro, još se nije vratila. Nekoliko sati kasnije, grad i svijet su se zauvijek promijenili. Ron je, koristeći svoju liječničku iskaznicu, uspio proći sigurnosne blokade i vratiti se do stana. Unutra je sve bilo prekriveno prašinom od srušenih tornjeva. U prašini su bili vidljivi tragovi njihovih dviju mačaka, ali ne i ljudskih stopala.

Dvije Istrage, dvije priče

Potraga za Snehom odvijala se na dva kolosijeka, a svaki je vodio do potpuno drugačijeg zaključka.

Ron Lieberman, uvjeren da policija u početku nije dovoljno ozbiljno shvatila slučaj, unajmio je privatnog istražitelja Kena Gallanta, bivšeg agenta FBI-a. Njihova istraga otkrila je dva intrigantna traga. Prvi je bio poziv s njihovog kućnog telefona na Ronov mobitel u 4 sata ujutro 11. rujna, kojeg se on nije sjećao.

Drugi je bila snimka nadzorne kamere iz predvorja njihove zgrade, snimljena u 8:43 ujutro – samo tri minute prije prvog udara. Na snimci se vidi silueta žene čija je kosa i odjeća odgovarala Snehi, kako ulazi u zgradu, čeka dizalo i zatim odlazi. Zbog lošeg osvjetljenja, identifikacija je bila nemoguća.

Gallant i Lieberman su na kraju zaključili da je najvjerojatniji scenarij onaj herojski: Sneha se vraćala kući u trenutku napada, i kao liječnica, instinktivno je potrčala prema kaosu kako bi pomogla žrtvama, gdje je i sama stradala.

Šokantni nalazi policije

Policijska istraga, koja je započela znatno kasnije, oslikala je puno kompleksniju i mračniju sliku. Detektivi su otkrili da je Snehin život u mjesecima prije nestanka bio u silaznoj putanji. Bolnica Cabrini joj nije produžila ugovor zbog opetovanih kašnjenja i problema s alkoholom. Nakon toga, uhićena je zbog lažne prijave protiv kolege, a na dan nestanka bila je na sudu gdje se izjasnila da nije kriva.

Izvještaj je navodio da je Sneha vodila dvostruki život, provodeći noći u barovima, ponekad u lezbijskim klubovima, te odlazila kući sa ženama koje je tamo upoznala. Njezin suprug i obitelj oštro su demantirali te tvrdnje, tvrdeći da je policija fabricirala dokaze kako bi prikrila svoj početni nemar.

Tvrdili su da je njezino opijanje bila samo faza uzrokovana depresijom zbog gubitka posla.

Zbog proturječnih dokaza, Sneha je 2004. godine uklonjena sa službenog popisa žrtava 11. rujna. Njezina obitelj pokrenula je sudski postupak kako bi se ta odluka poništila.

Prvostupanjski sud je 2006. godine presudio protiv njih, zaključivši da nema "jasnih i uvjerljivih" dokaza da je bila blizu WTC-a u vrijeme napada. Kao njezin službeni datum smrti određen je 10. rujna 2004., tri godine nakon prijave nestanka.

Obitelj se nije predala. Uložili su žalbu, a 31. siječnja 2008. godine, žalbeni sud donio je preokret. Sudac David Saxe napisao je u presudi da, iako nema izravnih dokaza, "najjednostavnije objašnjenje je i najvjerojatnije" – da je umrla pokušavajući pomoći drugima.

Sud je odbacio policijski izvještaj kao "glasine" i zaključio da je "visoko vjerojatno" da je njezina jutarnja ruta prolazila pokraj Svjetskog trgovačkog centra.

Sneha Anne Philip službeno je proglašena 2751. žrtvom napada.

Danas se ime Snehe Anne Philip nalazi na brončanoj memorijalnoj ploči.

Ipak, teorije o njezinoj sudbini i dalje žive. Je li iskoristila kaos napada da započne novi život? Je li postala žrtva zločina u noći 10. rujna? Ili je zaista bila liječnica heroj koja je dala svoj život za druge?

Njezini posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni, kao ni ostaci stotina drugih žrtava. Dok je njezina smrt pravno utvrđena, stvarni događaji koji su doveli do nje ostaju jedna od najpotresnijih i najtrajnijih zagonetki proizašlih iz pepela Ground Zeroa.