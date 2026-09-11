MIHAJLO MIRKOVIĆ ZA 24SATA PLUS+
Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'
Riječ je o malim količinama isključivo neškodljivog otpada koji dolazi u Koromačno, rekao nam je Mihajlo Mirković, direktor tvornice
Ušli smo u tvornicu cementa Koromačno u Istri, gdje stiže dio otpada iz Gospića! Otpad iz vreća kraj silosa PPK Velebit ide na spaljivanje, a osim cementare Holcim, gdje dolazi polovica od 650 tona otpada, drugi dio će riješiti Nexe grupa iz Našica. Vlada će za to platiti s PDV-om gotovo 447.000 eura.
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