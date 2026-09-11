MIHAJLO MIRKOVIĆ ZA 24SATA PLUS+

Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'

Piše Dijana Marić Odobašić,

Riječ je o malim količinama isključivo neškodljivog otpada koji dolazi u Koromačno, rekao nam je Mihajlo Mirković, direktor tvornice