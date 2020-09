Amy Coney Barrett je Trumpov izbor za Vrhovni sud zbog stavova o pobačaju i imigraciji

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump </strong>u subotu je nominirao sutkinju <strong>Amy Coney Barrett</strong> za sutkinju Vrhovnog suda, na poziciju koju je do smrti obnašala <strong>Ruth Bader Ginsburg.</strong></p><p>- Danas mi je čast nominirati jedan od najsjajnijih i najdarovitijih umova u našoj državi Vrhovnom sudu - rekao je Trump na svečanost u Bijeloj kući.</p><p>- Ona je žena neusporedivih dostignuća, visokog intelekta, izvrsnih referenci i nepopustljive odanosti Ustavu - dodao je.</p><p>Očekivalo se da će Trump odabrati 48-godišnju saveznu sutkinju prizivnog suda Barrett, koja je bila favorit republikanaca zbog njenih prijašnjih stavova o pobačaju, imigracijama i pravu na oružje.</p><p>Kandidati za Vrhovni sud moraju biti potvrđeni većinom u Senatu koji trenutno kontroliraju republikanci.</p><p>Vođa republikanske većine u Senatu <strong>Mitch McConnell</strong> pozdravio je nominaciju Amy Coney Barrett u izjavi kojom je jasno dao do znanja da će Senat glasati za Trumpov izbor.</p><p>- Sutkinja Amy Coney Barrett izuzetno je impresivna pravnica i izuzetno dobro kvalificirana kandidatkinja za Vrhovni sud Sjedinjenih Država. Kao što sam i rekao - ova će nominacija biti izglasana na Senatu idućeg tjedna“, rekao je McConnell.</p><p>Demokrati nastoje odgoditi odluku te smatraju da bi pobjednik na predsjedničkim izborima u studenom trebao odlučiti o doživotnom imenovanju među devet članova Vrhovnog suda.</p><p>Liberali se plaše promjene ideološke i filozofske ravnoteže na sudu, što bi moglo dovesti do promjena po pitanjima poput zdravstvene zaštite i pobačaja.</p><p>Brinu se da bi Barrett, u slučaju da bude potvrđena, mogla ukinutI pravo na pobačaj u zemlji, zajedno s poništavanjem plana zdravstvene zaštite koji je donio bivši predsjednik Barack Obama.</p><p>U priopćenju je demokratski predsjednički kandidat <strong>Joe Biden</strong> kritizirao Barrett i njeno protivljenje planu zdravstvene zaštite, poznatom kao Obamacare.</p><p>- Senat ne bi trebao djelovati po pitanju slobodnog mjesta, sve dok američki narod ne odabere sljedećeg predsjednika i sljedeći Kongres - rekao je Biden.</p><p>- Svaki glas za potvrđivanje ove kandidatkinje je glas za ukidanje zdravstvene zaštite -rekla je predstavnica Demokrata <strong>Nancy Pelosi.</strong></p><p>Barrett, majka sedmero djece iz Louisiane i pobožna katolkinja, ideološka je suprotnost sutkinji koju bi trebala naslijediti.</p><p>Na svečanosti na kojoj je nominirana Barrett je rekla da će „voditi računa o tome tko je došao prije mene“.</p><p>Barret je također rekla da će služiti po principima svog bivšeg šefa, pokojnog suca Vrhovnog suda i zvijezde konzervativaca Antonina Scalie.</p><p>- Sudac mora primjenjivati zakon onako kako je napisan. Suci nisu kreatori politike i moraju biti odlučni u odbacivanju bilo kakvih stavova o politici koje imaju - rekla je time potvrđujući Scalijevu pravosudnu filozofiju.</p><p>Ginsburg, koja je 27 godina provela na sudu, bila je liberalna ikona te se zalagala za ženska prava i jednakost spolova.</p><p>Trump se obvezao slobodnu poziciju popuniti ženom konzervativkom.</p><p>Već je imenovao dvojicu sudaca Vrhovnog suda u manje od četiri godine, a obojicu se smatra konzervativcima.</p>