'Anđeo smrti': Ubijala je djecu u bolnici, a sad živi u luksuzu...

Bradley Gibson, koji je imao tek pet godina kada ga je medicinska sestra Beverley Allitt pokušala ubiti, traži od britanskih vlasti da 'Anđeo smrti', kako su ju prozvali, bude prebačena iz psihijatrijske bolnice u normalan zatvor.

Allitt je imala 22 godine kada je ubila četvero djece i pokušala ubiti još devetero u 59 dana. S obzirom na to da je radila kao medicinska sestra, imala je pristup lijekovima koje je djeci davala u većim, smrtonosnim dozama u bolnici Grantham u Lincolnshireu 1991. godine, piše The Sun.

Dijagnosticiran joj je Münchhausenov sindrom zbog čega je simulirala bolesti, lagala o njima i obilazila velik broj medicinskih ustanova kako bi utažila svoju potrebu za pažnjom. Takve osobe često se i namjerno razbolijevaju ili ozljeđuju.

Jedna od njezinih žrtava koje je preživjela je i Bradley Gibson (33) koji se čvrsto zalaže da bi Allitt trebalo prebaciti u običan zatvor iz psihijatrijske bolnice u kojoj se trenutno nalazi.

- Ona je ubojica, ona je kriminalka, ona ubija djecu! U bolnici živi luksuznim životom. Trebala bi doživotnu kaznu služiti u zatvoru iza rešetaka - kazao je Gibson za jednu britansku televiziju.

On je imao tek pet godina kada je došao u bolnicu Grantham zbog teške upale pluća. Požalio se da mu je vrlo nelagodno stavljena infuzija, a Allitt je, umjesto da mu namjesti infuziju, ubrizgala skoro fatalnu dozu kalija.

