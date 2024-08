Ana i Vedrana su preboljele leukemiju, pišu Damiru: 'Budi hrabar! Život je pred tobom'

"Dragi Damire, znaj da sreća prati hrabre, sretno!" i "Damire, ne daj se! Samo jako!", poručuju Ana Mrčić (56) i Vedrana Turković (37) iz Zagreba mladom Vukovarcu Damiru Pejiću (16). Ove dvije hrabre žene su i same prošle ono što Damira uskoro čeka - transplantaciju krvotvornih matičnih stanica koja ih je izliječila od teških bolesti. Damiru je drugi put u životu dijagnosticirana leukemija, izgubio je i majku prije samo dva mjeseca te je njegova priča dotaknula cijelu Hrvatsku. Nesrodni je podudarni donor stanica za njega pronađen u Njemačkoj, hrabri Vukovarac sad čeka transplantaciju.

I Ana je od mijelodisplastičnog sindroma, rijetke bolesti slične leukemiji, izliječena sa stanicama nesrodne donorice iz registra darivatelja. Kad je zakon to dopuštao, dvije godine od transplantacije, upoznala je tu mladu ženu iz Hrvatske, danas su jako dobre prijateljice, "sestre po krvi". Vedranu su pak od leukemije izliječile matične stanice njene sestre Tee, imala je transplantaciju dvaput - prvi put nije uspjela, drugi put jest. Ana i Vedrana danima prate Damirovu priču, ne poznaju ga osobno, ali su za njega napisale dva divna, doista emotivna pisma podrške koja prenosimo.

"U bolnici sam zamišljala kako stanice donorice u meni rade dobar posao"

"Dragi Damire, nemoj se rastužiti kad ostaneš sam u tom malom sobičku sterilne jedinice jer te nakon toga čeka život. Postavi si male ciljeve, dan po dan, budi uporan, prkosi bolesti jer je život tek pred tobom. Bori se za sebe da, kako si i sam spomenuo, provedeš Božić u svom malom krugu velikih ljudi. Iako si po godinama jako mlad, vjerujem da te sve ovo učinilo zrelijim, i vjerujem u tebe i tvoje ozdravljenje", piše mu Vedrana, programerka po struci.

"Medicinska ekipa u sterilnim jedinicama je super, nemoj se bojati pitati što te zanima. Vjeruj mi, govorim ti iz iskustva, ti će ti ljudi postati novi prijatelji, koji će ti željeti ono što ti želi cijela Hrvatska - nov, zdrav život. Moje misli su s tobom, i ako ikad želiš popričati s nekim tko je to nažalost/nasreću prošao dvaput, slobodno mi se javi", poručuje Vedrana Damiru.

U Aninu pismu ovako stoji: "Ovo je poruka Damiru i svima ostalima koji čekaju transplantaciju krvotvornih matičnih stanica. I sama sam prošla tim putem - od čekanja podudarnog darivatelja do izlječenja. Neću lagati, bilo je teških trenutaka, ali cijelo to putovanje bilo je pravi izazov. Mnogo sam naučila o sebi, o tome koliko sam jaka, hrabra i strpljiva. Od trideset i tri dana u sterilnoj jedinici bolnice, tri dana sam samo ležala, ali sam sve ostale dane bila prilično aktivna. Uglavnom sam sjedila za stolom i pisala svoj bolnički dnevnik".

Kako dodaje, i vježbala je. Sportska je veteranka, atletičarka od mladosti, nedavno je u Lisabonu osvojila zlato u skoku u vis na Europskom prvenstvu transplantiranih i dijaliziranih.

"Veselila sam se i posjetima, iako su posjetitelji bili iza debelog stakla izvan sobe, a razgovarali smo preko interfona. Uzbudljivo je bilo i čekati kad će početi 'raditi' moje nove stanice. Svaki dan sam dosađivala doktorima i sestrama ispitujući ih koliko je čega u mojoj izvađenoj krvi. Napisala sam i dva pisma svojoj darivateljici, iako nisam znala tko je ona, ali jedna je doktorica posredovala pri slanju", otkriva u pismu Ana i nastavlja: "Znala sam da transplantacija ne mora uvijek biti uspješna, ali ja sam cijelo vrijeme vjerovala da će sve dobro proći. Zaželjela sam dobrodošlicu stanicama moje darivateljice i vjerovala da će one dobro raditi svoj 'posao', baš kao što to čine u njezinu tijelu. Dobila sam 'moćne' stanice, kako mi ponekad u šali kaže moja darivateljica, moja draga prijateljica Ivona. Kaže to, jer vidi da se, uz pomoć njenih stanica, penjem na visoke planine, plivam, trčim i skačem".

Dodaje kako su nakon dvije godine obje imale želju upoznati se.

"Samo smo morale čekati da prođe zakonski period u kojem se samo mogu razmjenjivati poruke, odnosno pisma, anonimno, preko posrednika. Ali sad više nema zapreka ni razloga da se nas dvije 'sestrice' s istim matičnim stanicama ne družimo koliko nas volja. Ivona je najvrednije što sam 'dobila' transplantacijom. A ona može cijeloga života uživati u spoznaji da je njezin plemeniti čin darivanja meni spasio život", poručuje Ana.

"Ostanite upisani u Registar, vaše će stanice možda trebati nekome drugome"

I ona i Vedrana imaju poruku i za one koji su se javili u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica kako bi pomogli Damiru, ali i svima ostalima koji su to učinili, ili tek planiraju. U registar se mogu upisati sve zdrave osobe od 18 do 40 godina, a tko se upiše do svog 40. rođendana, može biti darivatelj koštane srži ili perifernih matičnih stanica do 60. godine života. Kako se može čuti od liječnika, zna se dogoditi da se netko upiše u Registar zbog konkretne osobe kojoj treba pomoć, ali onda iz njega izađe kad se tom pacijentu nađe drugi, podudarni donor.

"Što je više ljudi u Registru, veća je šansa da će se među njima naći oni čije stanice nekome savršeno odgovaraju. I ako se netko odlučio upisati u Registar radi Damira, neka zna da postoji negdje neki drugi Damir ili Damira, netko tko čeka i nada se svojoj novoj prilici, svojim novim stanicama. Mnogi darivatelji nikad neće biti pozvani, nikad neće naći svog Damira, i samo oni najsretniji među tim divnim, plemenitim ljudima naći će nekoga kome će moći dati dio sebe, što će im učiniti život ljepšim, a život oboljelog - mogućim, poručuje Ana.

Vedrana kaže ovako: "Jedna mala država, a toliko dobrih i ujedinjenih ljudi koji žele pomoći da Damir i drugi oboljeli dobiju novi život! Ponosna sam što živim u društvu koje prepoznaje bitno, i koje diše kao jedan kad je to potrebno. Iako niste bili podudarni donor za Damira, to ne znači da danas-sutra, nekad u budućnosti nećete imati priliku spasiti život nekome drugome. Zato vas od srca molim da ostanete u Registru, jer spasiti život znači nekome dati najveći i najbolji mogući dar, piše Vedrana.

Ulazak u Registar znači samo davanje uzorka krvi koja se tipizira, i uvodi u veliku međunarodnu bazu podataka, u kojoj je oko 40 milijuna ljudi. Samo rijetki broj osoba u Registru na kraju ima priliku nekome pomoći. U brojkama, u hrvatskom je registru gotovo 66 tisuća ljudi, a transplantacija sa stanicama tih ljudi je bilo 180, u Hrvatskoj i inozemstvu.

Registar darivatelja se zbog Damira jako povećao u sedam dana

Kad je u javnost odaslan apel da se za Damira traži podudarni nesrodni darivatelj matičnih stanica, u Registru je bilo oko 64 tisuća potencijalnih darivatelja, a tipizirano je bilo manje od 64 tisuća njihovih uzoraka krvi. S današnjim je datumom u Registru upisano 65.931 darivatelja, a tipizirano je 64.116 njihovih uzoraka. To znači da se jako puno ljudi ovih dana javilo u Registar te njihovi uzorci krvi tek trebaju biti obrađeni, tipizirani.

Ako se ustanovi da je, bilo gdje u Hrvatskoj ili svijetu, nečiji uzorak krvi podudaran s oboljelom osobom koja treba transplantaciju, tek tad slijedi postupak kojim se darivatelju uzima ili koštana srž, ili periferne matične stanice, darivatelj odlučuje koji od ta dva postupka želi. Bez obzira gdje je pacijent, darivatelju iz Hrvatske matične stanice se uzimaju u Hrvatskoj i putuju k pacijentu. Postupak darivanja je siguran, darivatelj u bolnici ostaje do tri dana. Koštana srž sadrži matične stanice, i imamo je dovoljno za više života. Kad oboljela osoba primi zdrave matične stanice darivatelja, u njoj se počnu stvarati nova, zdrava krvna zrna - leukociti, trombociti i eritrociti, pri čemu se prije transplantacije kod bolesne osobe kemoterapijom potpuno mora uništiti njena koštana srž, koja sadrži maligne krvne stanice. Takva kemoterapija sad čeka i Damira, nakon čega može na transplantaciju stanica nepoznatog donora iz Njemačke. Samo trećina oboljelih podudarnog donora pronalazi u obitelji, u velikoj većini slučajeva "rođak po matičnim stanicama" nađe se u registru u Hrvatskoj ili dalje u svijetu.