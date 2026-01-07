Čelnici 35 zemalja tzv. 'koalicije voljnih' sastaju se međusobno i s Ukrajinom i razgovaraju o sigurnosnim jamstvima nakon mirovnog sporazuma s Rusijom koji još nije potpisan
RAT U UKRAJINI PLUS+
Analitičar o sastancima koalicije voljnih: 'Prije svega bi trebalo uspostaviti mir u Ukrajini '
Prva stvar je uspostaviti mir, a mir je u Ukrajini još jako daleko. Za sve ovo ostalo može se reći da se radi 'račun bez krčmara'. Prvo bi trebalo sklopiti mirovni sporazum, pa onda možemo govoriti i o sigurnosnim jamstvima, oporavku Ukrajine i svemu onome što bi trebalo uslijediti nakon toga. Dok nema mirovnog sporazuma sve ostalo su 'kule u zraku', rekao je vojni analitičar i stručnjak za sigurnost Marinko Ogorec.
