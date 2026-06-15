VIDEO Žestoki udar na Kijev, gori jedan od simbola Ukrajine

Najmanje četvero ljudi je poginulo, a 23 je ranjenih u žestokom ruskom udaru na glavni grad Ukrajine. Rusi su u raketnom udaru pogodili samostan Kijevsko-pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti, koji se zapalio nakon zračnog napada na Kijev, priopćile su lokalne vlasti, pozivajući ljude da potraže sklonište.

Pokretanje videa... VIDEO Vatrogasci gase požar u kijevskom povijesnom samostanu nakon napada ruskog drona | Video: 24sata/reuters

Zračni napad oštetio je električne vodove i ostavio 140.000 stanovnika Kijeva bez struje, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko u ponedjeljak ujutro na Telegramu. Dodao je da su se zapalile i kuće te automobili nakon što su ih pogodili ostaci srušenih dronova.

Foto: Vladyslav Sodel

Kompleks Kijevsko-pečerske lavre pogođen je izravnim udarom, a u plamenu se našla i jedna višekatnica, napisao je u zasebnoj objavi na Telegramu čelnik vojne uprave glavnog grada Timur Tkačenko. Dodao je da je grad bio izložen masovnom raketnom napadu. Pet osoba je ozlijeđeno, a jedna žena je u teškom stanju, rekao je Kličko.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je na Telegramu da dronovi i dalje napadaju Kijev iz različitih smjerova, dok je Reutersov svjedok izvijestio da su se u gradu čule eksplozije. Najnoviji napadi uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u nedjelju rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za okončanje rata koji traje više od četiri godine, uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovog tjedna.

Trump je u nedjelju rekao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je okončanje sukoba u Ukrajini ključno i da je spreman pomoći, priopćio je Kremlj.

Napad na Kijevsko-pečersku lavru nije izoliran incident, već se uklapa u širi obrazac uništavanja kulturnog i vjerskog naslijeđa tijekom rata u Ukrajini. Još u lipnju 2022. godine u ruskom je granatiranju teško oštećena i Svetogorska lavra u Donjeckoj oblasti, kada je u potpunosti izgorio drveni Skit Svih Svetih iz 16. stoljeća. Prema podacima UNESCO-a i ukrajinskog Ministarstva kulture, od početka invazije oštećene su ili uništene stotine kulturnih dobara, uključujući muzeje, crkve, knjižnice i arheološka nalazišta. Međunarodni stručnjaci i organizacije upozoravaju da se često radi o namjernom ciljanju tih lokacija u pokušaju potkopavanja ukrajinskog nacionalnog i kulturnog identiteta. Zabilježene su i brojne pljačke muzejskih zbirki koje su odnesene u Rusiju. Kao odgovor na ovu prijetnju, pokrenute su brojne međunarodne inicijative za zaštitu i buduću obnovu ukrajinske kulturne baštine, poput fondova koje su uspostavili ALIPH (Međunarodni savez za zaštitu baštine u sukobljenim područjima) i World Monuments Fund, koji pomažu slanjem protupožarne opreme i pružanjem tehničke pomoći stručnjacima na terenu.

Foto: Thomas Peter

*uz korištenje AI-ja