Analitičar Ogorec: Slanje NATO vojnika u borbe u Ukrajini bila bi zabrinjavajuća eskalacija

Vojni analitičar Marinko Ogorec rekao je u emisiji "Studio 4" da bi slanje NATO snaga u borbena djelovanja u Ukrajini predstavljalo veliku eskalaciju, a ustvrdio je da dosadašnje poruke saveznika vode u tom smjeru. Naglašava da će se rat nastaviti dalekometnim raketama jer obje zemlje raspolažu sa sve više takvih sustava. Pojasnio je da je termin crvena linija i njeno prelaženje nešto što je Putin dosad puno koristio, ali i da je ruska doktrina potpuno jasna kada se radi o upotrebi nuklearnog oružja.

- Termin crvena linija je Vladimir Putin puno dosad koristio. Koristi se uglavnom kada on smatra da je neka situacija koju sebi ne smije dopustiti i da bi u toj situaciji morao poduzeti neke drugačije mjere. Zna se koje su to mjere - upotreba nuklearnog oružja. Međutim, ruska doktrina je vrlo jasna. Ona kaže da će Rusija primijeniti nuklearno oružje kada bude ugrožen njen teritorij ili opstanak. Tako da je to situacija koja je u stvari - prava crvena linija - kaže Ogorec koji je komentirao Putinove izjave da ne želi napasti NATO.

- To je razumljivo. Omjer snaga je takav da i potpuni laik vidi da bi se Rusija u rat s NATO-om vrlo loše provela. NATO je ipak konglomerat zemalja koji ima daleko brojnije stanovništvo i operativne snage i jako puno toga što Rusija u ovom trenutku nema i teško da bi mogla dostići. U tom segmentu bi moglo doći samo do nuklearne razmjene. Rusija ne može napasti NATO i ja sam siguran da Putin to jako dobro zna - rekao je.

Kaže i da je Rusija i dalje u prednosti kada se radi o industrijskim kapacitetima i ljudstvu.

- U ratu pobjeđuje onaj koji zadrži motivaciju puno veću od protivnika, dodao je.

Naglašava kako bi se slanje NATO vojnika u Ukrajinu moglo očekivati ako je suditi po izjavama zapadnih lidera.

- To bi se moglo očekivati, barem po izjavama čelnika zapadnih zemalja i NATO članica da bi se njihovi efektivi mogli uključiti u ta borbena djelovanja. To bi bila zabrinjavajuća eskalacija u ovom ratu - upozorava. Govoreći o Poljskoj i baltičkim zemljama, kaže da će jačati obrambene kapacitete. Komentirao je i gradnju zida prema Bjelorusiji.

- Najvjerojatnije hoće, to je njima u interesu. Sada su dobili dobar razlog da svoje obrambene potencijale pokažu na tom dijelu, ustvrdio je.

- Što se tiče zida, on ne ulazi u tu kategoriju. On je namijenjen za ilegalne migrante - rekao je.

Za mirovni samit u Švicarskoj kaže da je sve samo ne mirovna konferencija.

- Možemo je zvati kako hoćemo, ali to neće biti mirovna konferencija. Ako ne pozovete jednu od ključnih zemalja koja bi tu trebala sudjelovati - tu nemate mirovne pregovore - rekao je i dodao da će biti pokušaj Zelenskog da konsolidira svoje saveznike i dobije što mu treba. Postoji velika mogućnost da se saveznici konsolidiraju oko slanja vojnika u Ukrajinu - naglasio je.

Komentirao je i susret lidera bosanskih Srba Milorada Dodika i Vladimira Putina koji je rekao da će nastaviti poštivati Daytonski sporazum.

- To je bilo za očekivati. Putin isto tako kalkulira što mu je u određenoj opciji i interesantno. Misli da može zadržati određenu distancu dok mu to bude trebalo, rekao je komentirajući Putinove izjave.

Osvrnuo se i na svojevrsnu blamažu koju je doživio Dodik kada se s Putinom pokušao poljubiti tri puta, a ovaj je to odbio.

- To je situacija koja se događa u takvim okolnostima. Za Dodika, ja vjerujem - neugodno, naglasio je.