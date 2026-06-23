Rusi su ušli u ključni ukrajinski grad: Infiltrirali su se iz više smjerova, stanje je alarmantno

Ruske snage probile su se u Kostjantinivku, strateški ključan grad u Donjeckoj oblasti, pokrenuvši teške ulične borbe koje prijete posljednjem velikom ukrajinskom obrambenom čvorištu u regiji. Umjesto masovnih juriša, ruske trupe primjenjuju taktiku infiltracije manjim pješačkim skupinama, postupno stežući obruč i pretvarajući dijelove grada u "sivu zonu" bez potpune kontrole, scenarij koji podsjeća na pad Bahmuta i Pokrovska.

Procjene s terena govore o stotinu do 250 ruskih vojnika koji su već unutar grada, infiltrirajući se iz više smjerova i uspostavljajući položaje koje je u urbanom okruženju iznimno teško eliminirati. Borbe se vode za svaku ulicu, a ruske su snage već preuzele kontrolu nad jugozapadnim dijelom grada na zapadnoj obali rijeke Krivi Torec, koja dijeli grad. Njihove jedinice prodrle su i do tvornice cinka u središnjem dijelu. Zapovjednici na terenu upozoravaju da situacija nadilazi fazu obične infiltracije.

​- Neprijatelj je ušao u središte grada. Ovo više nije infiltracija - izjavio je za ukrajinske medije zapovjednik jedne od satnija koje brane grad.

Kostjantinivka se smatra "vratima" prema Slovjansku i Kramatorsku, posljednjim velikim uporištima Ukrajine u Donbasu. Njezin pad ne bi samo otvorio put Moskvi prema potpunom zauzimanju regije, već bi i dramatično zakomplicirao ukrajinsku logistiku. Analitičari, poput onih iz projekta DeepState koji prati bojišnicu, upozoravaju da bi grad mogao pasti do kraja ljeta. Ruska taktika preslikava onu iz bitke za Pokrovsk: male pješačke skupine uspostavljaju zasjede i navode udare dronova, čime stavljaju ključne ceste pod vatrenu kontrolu bez potpunog okruženja.

Dok ruski izvori objavljuju snimke isticanja zastava, ukrajinski branitelji su pod golemim pritiskom. Pogoršanju situacije pridonijelo je i probijanje linija kod novijih postrojbi, što je Rusima omogućilo dublji prodor. Iako Kijev tvrdi da je situacija pod kontrolom, časnici na terenu opisuju znatno mračniju sliku. Grad je usred "zone ubijanja", gdje stalna vatra i udari vođenim bombama uništavaju utvrđene položaje i pretvaraju stambene četvrti u neprepoznatljive ruševine.

*uz korištenje AI-ja