Analitičar: 'Ovdje je ključan Krim. Tu će se lomiti koplja...'

On je geopolitički i strateški jako značajan. Onaj tko kontrolira Krim, imat će značajan utjecaj u Crnom moru i ima ulazak u tople vode. One su vrlo bitne jer promet omogućuju. Rusija će sigurno inzistirati na Krimu. Smatralo se da sva područja koja ona samoproglašava njezinim nisu toliko bitna kao Krim. On je ključan i o njemu će se lomiti koplja, govorio je o Krimu u emisiji 'Otvoreno' analitičar Gordan Bandov.

Bandov je dodao da se sastanak Trumpa i Zelenskog, koji se održao ovog vikenda u Vatikanu, činio kao da su razgovarala dva prijatelja.

- Zadnjih par mjeseci nije bio taj dojam. Ostavljen je dojam kao da su razgovarala dva ravnopravna partnera i da su spremni sjesti i razgovarati o budućnosti. Vatikanska diplomacija je sigurno utjecala na atmosferu koja se mogla tamo osjetiti - rekao je.

Naglasio je kako je zalaganje za mir smjer koji možemo svi poduprijeti, ali najbitnije je da taj mir bude dugoročno održiv i pravedan. Profesorica Đana Luša je rekla da bi Trump prekinuo rat prvi dan kada je došao na predsjednički položaj, da se njega pitalo.

- To je nešto što je i obećao Amerikancima i čime bi na neki način podcrtao svoju ulogu tog novog globalnog lidera. Treba vidjeti što u stvari Trump želi. On je u svom prvom mandatu kroz svoju strategiju nacionalne sigurnosti SAD-a ponovno u prvi plan stavio to natjecanje velikih sila. Sada imam osjećaj kao da se vraća u Europu 19. stoljeća i da formira neki koncert sila gdje on na neki način trguje s Rusijom, možda u budućnosti i s Kinom i gdje će te velike sile nekako koegzistirati unatoč natjecanju, ali dijelit će sfere interesa i plijen. I to je upravo ono što vidimo u ovim pregovorima - rekla je.

Dodala je kako je Rusiji doslovce ponuđen teritorij.

- Ukrajina je dovedena u jednu pat poziciju gdje ako odbije te uvjete, biva etiketirana kao ona koja ne želi mir, unatoč tome što je Zelenski već u nekoliko navrata rekao da je spreman na bezuvjetno primirje, to ne odgovara Putinu, a Trump jednostavno igra igru. Iz poslovnog svijeta je preveo svoj način komuniciranja, rekla je.

Gordan Akrap je istaknuo kako rat u Ukrajini teoretski može dugo trajati.

- Pitanje je kolikim financijskim zalihama raspolaže Rusija. Mislim da bi Ukrajinci voljeli da se carinska politika predsjednika Trumpa nastavi još dugo vremena. Zato što je dovela do smanjivanja cijene nafte na svjetskom tržištu. Znamo da Kina i Indija kupuju naftu od Rusije, odnosno energente, po bitno smanjenim, 25-30% manjim cijenama, tako da je lako pretpostaviti da Rusija mora prodavati svoje energente po nižoj cijeni od proizvodne cijene. S druge strane, Rusija troši negdje oko 10% svog BDP-a i 40% proračuna na vojnu proizvodnju, rekao je Akrap.

Više od 50% rafinerija na europskom teritoriju je uništeno.

- Zato Rusi traže moratorij na napad na energetska postrojenja. Mislim da Rusija nije toliko u toj situaciji da bi mogla duže vrijeme osigurati opskrbu i financijsku i demografsku svim tim vojnim naporima, rekao je.

Naglasio je kako Rusija ima znatno veće probleme nego Ukrajina.

- I Ukrajina ima svoje probleme i financijske i demografske i sigurnosne, ali Rusija ima više, pogotovo što je Rusija agresor. Rusija, da bi održavala svoj agresivni stroj u Ukrajini, mora znatno više ulagati, mora imati više ulaganja i troškova nego što treba Ukrajina koja se brani, dodao je.