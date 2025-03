Analitičar: 'Što Europa zamišlja? Pa Amerika je šef ovdje...'

Mislim da je govor velikim dijelom koncipirao prije sastanka sa Zelenskim. Mislim da je glavna nova vijest trebalo biti potpisivanje sporazuma o mineralima, ali to je izostalo. Trump je svejedno našao i za to mjesto, spomenuo je da je dobio pismo od Zelenskog i da Ukrajina pristaje na uvjete, prokomentirao je Trumpov govor vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević za HRT.

On smatra kako njegov noćašnji govor nije ništa iznenađujuće.

- On je više u duhu njegovog inauguralnog govora iz 2017. nego ovogodišnjeg, a mene to podsjeća na obraćanje novoizabranih predsjednika u bivšim komunističkim zemljama istočne Europe 1991. i 1992. godine. Ponaša se kao da je revolucijom došao na vlast i raskida sa svim politikama svojih prethodnika - dodao je.

Kazao je da Trumpova najava da će preuzeti Grenland i inzistiranje na preuzimanju Paname "jasno govore o imperijalističkim planovima i teritorijalnim pretenzijama prema drugim zemljama što je nedvojbeno najava kaosa u svijetu".

- Trumpovim biračima najinteresantnija je poruka da je za visoke cijene jaja i povrća kriv Biden, a ne ptičja gripa koju nije ni spomenuo. To je jedna od uobičajenih laži kojima on elektrizira biračko tijelo - smatra Kovačević.

Može li se američki trgovinski deficit smanjiti carinama i ukidanjem loših trgovinskih sporazuma?



- SAD ima tu pogodnost da je američki dolar svjetska valuta. Amerikanci jednostavno naštampaju dolare i plate svoje troškove fakture, to su radili za vrijeme Korejskog rata, Vijetnamskog rata i kasnije. On osim geopolitičke moći koristi i geoekonomiku, tj. da ekonomskim sredstvima ostvari političke ciljeve - rekao je ekonomist Ljubo Jurčić.



- Iza ovoga postoji puno veća priča. Svijet koji je napravljen 1945., koji je odgovarao Americi pod institucijom Svjetske banke, MMF, liberalizacija svjetske trgovine...Amerikanci su napravili infrastrukturu za svjetsku slobodnu trgovinu. Plasirali su svoju ekonomiju kroz to i od toga su imali koristi. Proteklih desetak godina od toga koristi imaju Kinezi - dodao je Jurčić.

Pojasnio je kako se sve zasniva na iluziji europskih čelnika da svijet funkcionira u skladu s pravilima.

- Što su zamišljali? Amerika je šef, jamac održavanja tog sustava, mi s Amerikancima sudjelujemo u donošenju odluka, a Amerikanci su najodgovorniji za njihovo provođenje. Amerikanci su dopuštali da Europa živi u toj iluziji, ali su sigurno od Busha mlađega i Rumsfelda postupali tako da su oni donosili odluke i ignorirali EU. EU je u tragikomičnoj situaciji da vapi za tim da joj Amerika bude vođa, a Amerika to ne želi, rekao je Kovačević.