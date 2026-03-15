Dječja psihijatrica o prodaji CBD 'jointova' na aparatima: 'Stvara se dojam da je to sve bezazleno'

Ako nema dobnog ograničenja šalje se poruka da te proizvode mogu kupiti i djeca. To je zapravo lagani pristup za toleriranje puno toga. Možda i kupe i kažu roditelju da je to kolekcionarski primjerak, a zapravo je pitanje što rade s njima. Njihova mašta je svemoguća, rekla nam je dječja psihijatrica Katarina Dodig-Ćurković iz Osijeka.

Pitali smo je što misli o prodaji CBD proizvoda od industrijske konoplje iz samoposlužnih aparata, kojih po Zagrebu ima više od pet, a ima ih i u nekim drugim gradovima. Treba reći da CBD nema psihoaktivni učinak i ne smatra se drogom. Bitno je jedino da imaju udio psihoaktivnog THC-a manji od 0,2 posto. Problem je što neki CBD proizvodi izgledaju identično kao oni s THC-om, a neki se mogu i konzumirati na sličan način.

Za Državni inspektorat problematični su tzv. preroll, odnosno unaprijed smotani proizvodi, koji prema Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda podliježu istim ograničenjima kao biljni proizvodi za pušenje i ne smiju se prodavati iz aparata. Mi smo ih pronašli na pet od šest aparata, na kojima smo provjerili ponudu. Također, nismo pronašli obavijest da bilo koji proizvod ne bi mogle kupiti maloljetne osobe niti da postoji provjera dobi kupca.

24sata Zagreb: Reportaža o CBD samoposlužnim aparatima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iz Ministarstva zdravstva odgovorili su nam da odredbe istog zakona zabranjuju prodaju elektroničkih cigareta mlađima od 18 godina bez obzira na to sadrže li nikotinsko punjenje ili ne. Odnosno, ako su funkcionalno analogni elektroničkim cigaretama, a namijenjeni konzumaciji pare udisanjem ne bi se smjeli prodavati iz aparata.

Dr. Dodig-Ćurković mišljenja je da je zapravo riječ o stvaranju navike.

- Od maloga prema velikom, to je sve nježno, lajt, a zapravo može biti mamac za ovisničko, dugotrajno ponašanje. Tako stvarate dojam kod djece i mladih da je to sve nešto dobro, zdravo, te za kolekcionarstvo i liječenje. Onda njihov mozak shvati dugoročno da je to sve lijepo i bezazleno te o čemu pravimo probleme gdje ih nema - smatra psihijatrica.

Budući da se CBD pojavio relativno nedavno na tržištu i da je riječ o nizu različitih proizvoda, od kozmetike, ulja, kapi pa do čajeva, za čiju prodaju ne vrijede ista pravila, na razini EU ne postoji jedinstvena zakonska regulativa, već prodaju ovih proizvoda svaka država članica regulira na svoj način. Ipak, rekla nam je naša europarlamentarka Biljana Borzan, u većini država članica propisana je dobna granica od 18 godina.

24sata Zagreb: Reportaža o CBD samoposlužnim aparatima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Prodaja CBD proizvoda u automatima nije raširena u EU i većinom je riječ o privatnim pokušajima ili vrlo ograničenim projektima - kaže Borzan, koja se u Europskom parlamentu bavi zaštitom potrošača.

U konačnici, iz Ministarstva zdravstva rekli su nam da će “prilikom izrade novog zakonskog prijedloga razmotriti sa strukom mogućnost zabrane prodaje proizvoda koji izgledom podsjećaju na drogu, ali to nisu, kao i drugih srodnih proizvoda maloljetnim osobama”.