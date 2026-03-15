Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Seks ili nedostatak istog u braku oduvijek je predstavljao problem oko kojega se partneri nerijetko sukobljavaju jer se tjelesna požuda često povezuje s emocijama. Ako nema ljubavi, nema ni intimnosti. Neki parovi uspijevaju naći kompromis kako bi razbili rutinu u vezi i isprobali nešto novo u seksualnom životu. Oni vjeruju da je moguće imati seksualna iskustva s drugima bez razvijanja romantičnih osjećaja, dok njihova emocionalna veza ostaje uzajamna. Kako mnogi imaju fantazije o seksu s više osoba ili gledanju partnera s drugima, swinganje im se nameće kao jedan od načina da te fantazije ostvare dogovorno, kao avanturu na koju oboje pristaju, bez da prekidaju svoju vezu ili brak. Dakako, ovaj koncept odnosa vezan je za otvorene veze i brakove, ali i swingerski stil života.