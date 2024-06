Analitičari komentirali Skočak i 30.000 glasova: 'Osvojila je dobar rezultat i platila je cijenu'

Ona je osvojila dobar rezultat jer je imala potencijal mladih ljudi koji nije imao nitko drugi da uđe u politički život, tako je fenomen Nine Skočak komentirao politički analitičar Žarko Puhovski.

Podsjetimo, na izborima na kojima je očekivano bila mala izlaznost lista Nine Skočak dobila je više od 30 tisuća glasova.

- Očito su je odbijale, a ne privlačile ove uigrane političke ekipe. Platila je cijenu tome što sama nije znala do koje mjere se usuđuje biti alternativna, do koje mjere igra po političkim pravilima, pa onda nije dobila veću podršku, koju je, ja mislim mogla dobiti, da je išla malo radikalnije - kaže Puhovski.

Njegov kolega, Goran Čular također je komentirao činjenicu kako to što je Skočak vodila kampanju na društvenim mrežama, te dobila veliki broj glasova nije ništa novo.

- Podsjetit ću vas da je Kolakušić isto tako na prošlim izborima imao potpunu kampanju, isključivo na društvenim mrežama, internetskim medijima i on je osvojio mandat i to kod dosta veće izlaznosti. Ne vidim zašto se to slavi kao nekakav prvijenac u tom smislu. Uspjeh Kolakušića na prošlim izborima je puno veći od njezinog uspjeha. Posebno je s njom da je ona bila namijenjena jednoj dobnoj skupini, ali se na kraju pokazalo da mogućnost mobilizacije tako nije velika - rekao je Čular.

Komentirajući Kolakušića koji je ostao bez fotelje u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu, Čular je rekao kako je očito da Kolakušić ide u sljedeći projekt.

- Ostao je bez mandata u Saboru, ovdje nije uspio, sad nema više što i sad priprema teren za svoj sljedeći projekt. Ne znam što će biti sa Sinčićem, vjerujem da će se snaći, vjerujem da za prvu ruku ima ušteđevine za pet godina Europskog parlamenta - kaže Čular.

Puhovski je istaknuo kako je Kolakušić nakon dugo vremena rekao nešto što je istina.

- Po definiciji ljudi koji jučer nisu izašli na izbore ne pripadaju narodu. On to nema pravo govoriti, on je jedan od ljudi koji su svojim glupim političkim ponašanjem stanoviti dio odbili od izbora. Oni su suodgovorni za to - rekao je.