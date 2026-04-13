Analitičari nakon pobjede Magyara: 'Mađarskoj bi mogle stići milijarde eura iz EU-a'

Uvjerljiva pobjeda Petera Magyara na nedjeljnim izborima u Mađarskoj donijela je njegovoj stranci desnog centra Tiszi snažan mandat koji će joj omogućiti slobodne ruke za provedbu reformi, jačanje vladavine prava i potencijalno odmrzavanje milijardi eura sredstava iz Europske unije, piše agencija Reuters.

Ekonomisti i politički analitičari smatraju da je očekivana dvotrećinska većina nove vlade najpovoljniji scenarij za EU i tržišta - i, do nedjelje, jedan od najmanje vjerojatnih - te da će vjerojatno potaknuti snažan rast mađarskog financijskog tržišta već u ponedjeljak.

I dalje postoji niz neizvjesnosti, a oprezni diplomati i analitičari upozoravaju da nova vlada mora ispuniti obećanja prije nego što u potpunosti ubere koristi, no tržišta zasad izgledaju spremna novim vlastima u Budimpešti dati povjerenje, navodi Reuters.

"Ovaj rezultat je prekretnica i omogućit će Magyaru da vlada slobodnih ruku", rekao je Mujtaba Rahman, direktor u Eurasia Groupu. "Najvažnije, moći će razgraditi Orbanovu autokraciju i provesti sve reforme koje traži EU. To znači da bi najmanje 6,4 milijarde eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost moglo brzo priteći, poduprijeti realno gospodarstvo i dodatno učvrstiti pobjedu Tisze.”

Izbori su se dugo smatrali najvažnijima za financijska tržišta u Europi ove godine, s obzirom na česte sukobe euroskeptičnog Viktor Orbana s Bruxellesom tijekom njegovih 16 godina vlasti, oko raznih pitanja od migracija do njegove bliskosti s Rusijom.

Orban je tijekom kampanje izražavao uvjerenje u pobjedu unatoč zaostajanju u anketama, ističući da mu je cilj zaštititi mađarski nacionalni identitet i tradicionalne kršćanske vrijednosti unutar EU-a, pritom negirajući bilo kakve nepravilnosti. No tržišta su tjednima signalizirala da investitori očekuju promjene, piše Reuters.

Magyar je, obraćajući se oduševljenim pristašama koji su uzvikivali "Europa, Europa" nakon što je Orbán priznao poraz, obećao pretvoriti Mađarsku u snažnog saveznika EU-a i NATO-a te obnoviti odnose narušene godinama sukoba. "Dvotrećinska većina koja nam omogućuje izmjene ustava vratit će sustav provjera i ravnoteža", rekao je Magyar.

"Pridružit ćemo se Uredu europskog javnog tužitelja i jamčiti demokratsko funkcioniranje naše zemlje. Nikada više nećemo dopustiti da itko drži slobodnu Mađarsku kao taoca ili da je napusti."

Jedan od ključnih stupova Magyarova plana za pokretanje gospodarstva, koje već tri godine stagnira, jest deblokada sredstava EU-a zamrznutih zbog narušavanja demokratskih standarda pod Orbanom.

"Dvotrećinska ustavna većina potpuno mijenja situaciju", rekao je Ian Bremmer iz GZERO Media. "To bi Magyaru dalo moć da promijeni ustav, ukloni lojaliste Fidesza iz zarobljenih institucija, u potpunosti pristupi sredstvima EU-a pa čak i uvede euro, što je jedno od ključnih obećanja kampanje."

U nedjelju je Magyar pozvao glavnog državnog odvjetnika, predsjednika vrhovnog suda, čelnika regulatora za medije i druge dužnosnike da podnesu ostavke, ustvrdivši da su javne institucije u posljednjih 16 godina preuzeli Orbanovi lojalisti.

Magyar je najavio i opsežnu borbu protiv korupcije, dok njegova stranka nastoji ispuniti uvjete EU-a, uključujući jačanje neovisnosti pravosuđa i transparentnosti javne nabave, kako bi se odmrznula sredstva.

Ipak, rejting agencije poput S&P Globala i Fitch Ratingsa, kao i pojedini diplomati EU-a, skeptični su hoće li se preostala sredstva iz fonda za oporavak nakon pandemije doista isplatiti, prenosi Reuters.

Diplomati i analitičari upozoravaju da bi usporedbe s Poljskom 2023., kada je proeuropska vlada premijera Donald Tuska brzo osigurala isplatu sredstava na temelju obećanja o ukidanju politika nacionalističkog prethodnika, mogle biti pogrešne.

"Ne postoji spremnost da se novac isplati samo na temelju obećanja kao što je EU učinio s Tuskom u Poljskoj, koji većinu tih obećanja nije uspio ispuniti", rekao je jedan diplomat EU-a. "Tisza će morati dokazati da može isporučiti rezultate. No ako je nešto pravno neizvedivo i to se može dokazati, EU bi mogao pronaći rješenje."

Analitičari Capital Economicsa smatraju da bi isplata sredstava EU-a mogla smanjiti mađarski proračunski deficit prema 3,5 do 4 posto BDP-a do kraja desetljeća te stabilizirati javni dug - najviši u EU-u izvan eurozone. "U cjelini, rezultat izbora predstavlja veliku prekretnicu za mađarsko gospodarstvo", napisao je Liam Peach u analizi. "Trajnost bilo kakve pozitivne reakcije tržišta sada će ovisiti o tome koliko brzo Tisza uspije obnoviti odnose s EU-om, osigurati isplatu sredstava i uspostaviti vjerodostojan srednjoročni fiskalni okvir."